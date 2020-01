Morsche Pappeln am Beetzsee gefährden Spaziergänger

Brielow

Dutzende alte Pappeln an einem beliebten Spazierweg am Beetzsee-Ufer in Brielow sind von Pilzen befallen und brechen auseinander. Etliche teils schon abgestorbenen Bäume haben ihre Kronen verloren. Bei anderen drohen hunderte Kilo schwere bereits angebrochene Äste jederzeit auf den Weg zu stürzen.

Die Bäume stehen an der Wasserski-Strecke des Beetzsees, zwei freie und beliebte Badestellen liegen dort, im Sommer tummeln sich an dem Ufer Ausflügler und Bootstouristen, die gerne dort vor Anker gehen. An sonnigen Tagen ziehen viele Spaziergänger ihre Runden, fast nur einen Steinwurf entfernt vom Wohngebiet Am Seehof. Auch Touristen eines nahen Hotels suchen an dem Ufer Entspannung. Doch es sieht bisher nicht danach aus, dass die Pappeln gefällt werden. Für den Uferbereich fühlt sich niemand verantwortlich. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Brandenburg und auch das Amt Beetzsee winken ab – mangels Zuständigkeit.

Weg gehört Agrargesellschaft

Die Weg- und die danebenliegende Ackerfläche gehören zur Brielower Agrargesellschaft mbH. Das teilt Geschäftsführer Gerhard Ullrich auf Anfrage mit.

Doch ob das Ufer mit den alten Pappeln dazu gehöre, das wisse er nicht, sagt Ullrich. Das müsse erst einmal geklärt werden. Zudem sei der Weg ein „wilder“ und eigentlich Ackerfläche. Daher bestehe für die Brielower Agrargesellschaft keine Verkehrssicherungspflicht. Außerdem seien die alten Bäume vermutlich wichtige Brutstätten für Vögel und dürften nicht einfach gefällt werden, sonst gebe es Probleme mit den Naturschutzbehörden, gibt Ullrich zu bedenken.

Eine Spaziergängerin geht an diesem Vormittag ahnungslos an den Bruchpappeln vorbei. Welche Gefahr ihr von oben droht, wird ihr erst auf den zweiten Blick klar. „Hier sind ja auch beliebte Badestellen. Das ist wirklich gefährlich“, sagt die Hundebesitzerin, die gerade ihren Vierbeiner dort Gassi führt.

„Jeder Park mit solchen Bäumen wäre gesperrt“

Landschaftsarchitekt Frank Dittrich ist erschrocken über den Zustand der Bäume: „Hier dürfte niemand mehr spazieren gehen. Das ist lebensgefährlich. Jeder Park in Berlin mit solchen Bäumen wäre sofort gesperrt worden.“ Die Pappeln müssten schnellstens gefällt werden. Dittrich schätzt das Alter der Bäume auf mindestens 50 bis 60 Jahre. Der Weg sei auch nicht „wild“, sondern ein weithin sichtbarer, breiter und von vielen benutzter Spazierweg.

Die Pappeln ragen auch auf das Spargelfeld, das Heinrich Thiermann dort gepachtet hat. Ab dem Frühjahr werden dort wieder dutzende Feldarbeiter Spargel stechen. „Die Arbeitssicherheit muss gegeben sein“, sagt er von der MAZ auf die Problematik angesprochen.

Familie geht dort oft spazieren

Bianka Krieschen, vierfache Mutter, geht mit ihren Kindern und den beiden Hunden oft auf dem Weg rund um das Spargelfeld am Beetzsee. „Hier können die Hunde richtig toben“, deswegen komme sie häufig mit ihrer Familie hierhin, sagt die Brandenburgerin. „Die Bäume sind echt gefährlich, die müssten gefällt und neue gepflanzt werden“, sagt die 31-Jährige. „Und gleich auch Bänke zum Sitzen aufgestellt werden“, wünscht sich Bianka Krieschen.

Doch wer kümmert sich um die morschen gut 80 alten Pappeln? Nur wenige Kilometer weiter wurden vor Jahren viele etwa gleichaltrige Pappeln beseitigt: Als der Radweg von Brielow nach Radewege gebaut wurde, durften über 200 angrenzende und in die Jahre gekommene Pappeln aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden.

Amt verweist auf Naturschutzgesetz

Doch hier scheint sich niemand zuständig zu fühlen. Der Grund: Die Pappeln stehen auf Privatgrund, teilt Beetzsee-Amtsdirektor Guido Müller mit. „Handlungsoptionen des Amtes bestehen hier nicht“, so Müller. Er verweist auf das Bundesnaturschutzgesetz. Danach erfolgt das Betreten der freien Landschaft auf eigene Gefahr. In dem entsprechenden Paragrafen heißt es: „Durch die Betretungsbefugnis werden keine zusätzlichen Verkehrssicherungspflichten begründet. Es besteht keine Haftung für typische, sich aus der Natur ergebene Gefahren.“

Mit anderen Worte, wenn ein Spaziergänger unter den morschen Pappeln zu Schaden kommt, gibt es vom Eigentümer der Flächen weder Schmerzensgeld noch Schadensersatz.

