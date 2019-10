Havelsee

Familienangehörige eines später Beschuldigten Mannes (36) meldeten sich am Sonntagnachmittag bei der Polizei und gaben an, dass es im Rahmen eines Familientreffens zu Streitigkeiten kam. Der Streit kochte hoch, so dass der 36-Jährige, auch nach mehrfacher Aufforderung nicht gehen wollte. Stattdessen habe der Mann in der Wohnung randaliert und Einrichtungsgegenstände beschädigt. Als Beamte des Polizeireviers Brandenburg eintrafen und den Randalierer ansprachen, reagierte er gegenüber den Beamten sofort aggressiv und griff die Beamten an. Diese mussten den Angriff mit einfacher körperlicher Gewalt abwehren und den Angreifer mit Handschellen fixieren. Dabei wurde ein Beamter leicht am Arm verletzt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Beschuldigte unter einer psychischen Erkrankung leidet. Rettungskräfte brachten ihn dann in eine Fachklinik. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Von MAZ