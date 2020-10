Marzahne

Meine Hand zitterte etwas vor Aufregung, als der blanke Stahl durch den keulenförmigen Stiel glitt. Endlich bekam das Messer Arbeit. Es ist ein Steinpilz – mein erster sehenswerter Pilz in diesem verkorksten Jahr überhaupt. Von ein paar Krausen Glucken, Schirmpilzen und Rotfußröhrlingen einmal abgesehen. Mitten im blühenden Heidekraut war das über 300 Gramm schwere Exemplar gut getarnt. Ein Solitär wie aus dem Bilderbuch, den ich beinahe links liegen ließ.

Zu lange trocken

Mit diesem Fund war nicht mehr zu rechnen. Über eine Stunde war ich schon unterwegs in der Heide westlich von Marzahne. Braune Kiefernnadeln und grünes Moos so weit das Auge reicht. Doch von Maronen, meinen eigentlichen Zielpilzen, keine Spur. So geht das schon seit Wochen. Zu lange war es zu trocken. Eigentlich hatte ich die Saison 2020 abgeschrieben. Doch das feuchte Herbstwetter und Bildnachrichten über eine regelrechte Pilzplage in Sachsen und Thüringen weckten den Jäger und Sammler in mir.

Anzeige

Dieser Steinpilz als König der Speisepilze hatte sich im Heidekraut versteckt. Quelle: MAZ

Dass sich der madenfreie Steinpilz als gutes Omen erweisen sollte, zeigte sich erst eine weitere Stunde später. Die Euphorie war längst verflogen. Pilze sind und bleiben seltsame Wesen, die uns nicht verraten, warum sie mal hier und mal dort ihre Hüte aus dem Boden stecken. Nicht unerheblich ist der Faktor Glück, das man haben muss, um auch in durchwachsenen Jahren zu einer guten Mahlzeit zu kommen. Ich war schon auf dem Rückweg, als mich ausgerechnet in einem vergrasten Revier die dunkelbraune Kappe einer Marone anstrahlte.

Eine Sternstunde

Ein letzter Gruß des Waldes soll mich wohl trösten, war mein Gedanke. Doch es kam anders. Aus kniender Position ging mir das Herz auf, wie Glücksritter am Klondike bei der Entdeckung einer Goldader. Wie hingewürfelt standen an die 30 schöne Maronen um zwei, drei Kiefern. Es war eine Sternstunde nach so vielen erfolglosen Anläufen. Warum sich die so beliebten Röhrenpilze ausgerechnet auf diesen paar Quadratmetern empor streckten, ist unerklärlich. Es blieben die ersten und letzten Maronen an diesem Sonntag.

An der frischen Luft

Mein Fazit: Wer jetzt nicht nicht zum Sammelkorb greift, ist selbst schuld. Es soll wieder milder werden. Auf feuchtem Boden könnte es einen Wachstumsschub in den Wäldern geben. Von einer Schwemme wie im Herbst 2019 sind wir jedoch weit entfernt. Es kann also passieren, dass sich Sammler ihre Mahlzeit hart erlaufen müssen. Wenn gar nichts geht, bleibt die Freude über Bewegung an frischer Luft.

Von Frank Bürstenbinder