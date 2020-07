Bad Belzig

Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Belzig und Umgebung musste in der Nacht zum Donnerstag zur Brandbekämpfung im Übergangswohnheim am Weitzgrunder Weg anrücken. Die Alarmierung erfolgte gegen 0.45 Uhr. In der Asylunterkunft stand dann eine Matratze in Flammen. Sie war an den Wohn-Container gelehnt und wohl mutwillig entzündet worden.

Das Wachschutzpersonal hatte das Feuer entdeckt. Es setzte den Notruf und begann dann gleich mit einem Pulverlöscher die Flammen zu ersticken. Als die Blauröcke eintrafen, war das Feuer schon aus. Folgerichtig wurde niemand verletzt und das Gebäude musste auch nicht evakuiert werden. „Der Rauch zog ebenfalls nicht hinein, so dass er keine Gefahr für die Bewohner darstellte“, berichtet Einsatzleiter Raphael Thon. Gleichwohl haben die Kameraden die Räume nochmals kontrolliert, so er Ortswehrführer.

Ursache wird noch ermittelt

Weil zunächst ein Gebäudebrand angenommen wurde, rückten die Feuerwehr Bad Belzig mit drei Autos sowie die Löschgruppen Lütte, Dippmannsdorf und Ragösen an. Ferner waren Rettungsdienst und Polizei vor Ort –insgesamt mehr als 40 Einsatzkräfte, wie es heißt. Nach etwa einer halben Stunde konnten sie abrücken.

Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen der Kriminalpolizei. Der Verdacht der Brandstiftung ist nahe liegend.

Von René Gaffron