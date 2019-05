Pritzerbe

Mit Lena Duderstadt (11) und Ida Habbicht (11) kommen alle Mitschüler sicher über die Kirchstraße. An ihren neongelben Westen und Mützen sind die beiden Fünftklässlerinnen als Verkehrshelfer zu erkennen. Mit den rot-weißen Haltekellen dürfen sie Fahrzeuge auf dem Pflaster stoppen, wenn wieder eine Kindergruppe auf dem Fußgängerüberweg die Seite wechselt. Das kommt in Pritzerbe vor allem zum Unterrichtsbeginn ziemlich oft vor.

Das gibt es nur in Pritzerbe: Eine Straße trennt mehrere Schulteile. Deshalb müssen manche Kinder mehrmals am Tag die Seiten wechseln. Das ist nicht ungefährlich. Gut, dass es junge Verkehrshelfer gibt.

Das ist kein Wunder. Denn die Pritzerber Grundschule hat Unterrichtsgebäude auf beiden Straßenseiten. Auch die Schulküche, der Hort und die Turnhalle sind vom historischen Haupthaus durch die Straße getrennt. Gegen 7 Uhr am Morgen müssen die Schülerlotsen besonders aufpassen. Dann sind rund 170 Mädchen und Jungen auf dem Weg zur Schule.

Mario Kirstein vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Brandenburg gibt Ida Habbicht letzte Anweisungen. Quelle: Heike Schulze

Drei Busse rollen nacheinander an; aus dem Birkenwäldchen kommt der Taxi-Wagen. Eltern bringen ihren Nachwuchs mit dem Auto, andere Kinder kommen zu Fuß oder sind mit dem Fahrrad unterwegs. Für Lena und Ida ist es der erste Einsatz seit dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung als Verkehrshelfer.

Für ein Jahr freiwillig

Sie achten darauf, dass sich die Schüler erst vor dem Zebrastreifen sammeln. Dann treten die Schülerlotsinnen von beiden Seiten einen Schritt auf die Straße und strecken den rechten Arm mit der Haltekelle aus. Erst dann dürfen die wartenden Schüler die Fahrbahn queren.

„Die machen das prima“, freut sich Mario Kirstein vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Brandenburg. Der Polizeihauptkommissar hat in den letzten Wochen neun freiwillige Schüler aus der 5. Klasse zu Verkehrshelfern ausgebildet. Die Mädchen und Jungen wechseln sich täglich in der Früh ab, um ihre Schulkameraden sicher über die Straße zu geleiten. Dass sie dafür früher aufstehen müssen, nehmen sie für ein Jahr gern in Kauf. „Wir möchten, dass auf dem Schulweg nichts passiert“, sind sich Lena Duderstadt und Ida Habbicht einig.“

Schülerlotsin Lena Duderstadt. Quelle: Heike Schulze

Schülerlotsen agieren nie allein. So ist es Vorschrift. In Pritzerbe stehen immer die aufsichtsführende Lehrerin oder Hausmeister Oliver Schwierz mit am Fahrbahnrand, um notfalls eingreifen zu können. Nicht immer geht es nämlich in der Kirchstraße so diszipliniert zu, wie an Tagen, an denen die Polizei dabei ist. „Es wird unmittelbar vor dem Überweg geparkt, auf dem Bürgersteig gewendet oder die Bushaltestelle zugestellt“, weiß Schulleiterin Cornelia Hammerschmidt zu berichten.

Tempo 30 vor der Schule

Den ganzen Tag über kann die Goethe-Grundschule jedoch nicht den Einsatz von Schülerlotsen gewährleisten. Gerade in der Mittagspause ist der Drang der Viert- bis Sechstklässer auf die andere Straßenseite zur Schulküche zu gelangen, kaum zu bremsen. Dann müssen Kraftfahrer noch mehr Obacht geben.

An Verkehrszeichen fehlt es vor der Schule nicht. Dort ist unter der Woche von 6 bis 18 Uhr nur Tempo 30 erlaubt. Ein Gefahrenzeichen warnt vor Kindern. Ein blaues Schild weist auf Verkehrshelfer hin. Was nicht alle Autofahrer in der Kirchstraße immer ernst nehmen: Bis fünf Meter vor einem Zebrastreifen darf nicht geparkt werden, um Fußgängern nicht die Sicht zu nehmen.

Von Frank Bürstenbinder