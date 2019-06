Pritzerbe

„Wie früher beim Appell“, sagt Cornelia Hammerschmidt lachend zu den 172 auf dem Hof der Grundschule Pritzerbe versammelten Kindern. Die Jungen und Mädchen stehen im Halbkreis um eine kleine Bühne an diesem letzten Schultag vor den großen Ferien. Aus der Hand der nun seit 14 Tagen auch offiziellen neuen Schulleiterin Cornelia Hammerschmidt nehmen sie „Belobigungen“ entgegen. Für herausragende Mathe-Leistungen und soziales Engagement bei der Renovierung des Tischtennisraums. Die Sportskanonen erhalten ebenso Lob und begeisterten Applaus wie die Schülerlotsen, die ein Jahr lang für Sicherheit der Kinder morgens vor Schulbeginn gesorgt haben.

Um 9 Uhr ist die Abschlussfeier angesetzt. Eine Stunde später ist der Pausenhof für die Bagger freigegeben. Das Außengelände der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Grundschule wird bis zum 3. August zur Großbaustelle. Der holprige Schulhof erhält in den Sommerferien neues Pflaster. Im historischen Schulgebäude verlegen Arbeiter in den kommenden sechs Wochen neuen Fußboden, vier Klassenräume werden ebenso gestrichen wie der Flur im Neubau gegenüber. 115.000 Euro kosten die umfangreichen Sanierungsarbeiten, auf die sich die Schulleiterin ebenso freut wie die Schüler und das Kollegium.

Der Zeitplan drängt. Denn die Einschulungsfeier für 27 Erstklässler wird Anfang August auf dem Pausenhof über die Bühne gehen.

Tränen bei dem Abschiedssong

Für die Schüler zweier sechster Klassen ist dies der letzte Schultag an ihrer ersten Schule. Sie wechseln im August an Gymnasien und Oberschulen. Vor den versammelten Eltern singen sie Andreas Bouranis „Auf uns“. Da rinnen dann einigen von ihnen schon Tränen über die Wangen angesichts des Abschiedes, der nun zum Greifen nah ist. Auch eine Lehrerin, die für ein Jahr befristet an der Schule gearbeitet hat, erhält einen Abschied. Da nur eine erste Klasse neu an den Start geht und zwei Klassen jedoch die Schule verlassen, wäre das Kollegium sonst zu groß.

Cornelia Hammerschmidt ist seit 2005 an der Grundschule Pritzerbe tätig und seit dem vergangenen Jahr kommissarische Leiterin. Geboren ist die heute 56-Jährige in Oranienburg.

Polizei sagt Dankeschön

Mit dabei an diesem Tag ist auch Polizeihauptkommissar Mario Kirstein. Er zeichnet im Namen der Polizeiinspektion West gemeinsam mit der Schulleiterin die neun Schülerlotsen aus. Einer von ihnen ist Tom Lehnhardt: „Es hat total Spaß gemacht und wir haben auch einige Sachen verhindern können“, schildert er seinen ehrenamtlichen Job als Schülerlotse. „Jeder hat sich gegenseitig geholfen und man sprang ein, wenn jemand mal nicht konnte, es war gute Teamarbeit.“ Brian Jordan bekommt eine besondere Auszeichnung: Er hat den Dienstplan der Schülerlotsen aufgestellt und sie für die jeweiligen Tage eingeteilt. „Du hast mir viel Arbeit abgenommen“, sagt Cornelia Hammerschmidt.

Viel Arbeit haben nun in den kommenden sechs Wochen die Handwerker in der Grundschule. Alle anderen haben ab jetzt Sommerferien.

Von Marion von Imhoff