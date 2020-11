Amt Beetzsee

Der flächendeckende Ausbau superschneller Datenverbindungen bringt die Kommunen zwischen Havel und Beetzsee in Zugzwang. Wie Amtsdirektor Guido Müller der MAZ bestätigte, drängen verstärkt Anbieter und Verwalter neuer Funkmasten in die Region. Diese wollen sich zunächst kommunale Grundstücke über Mietverträge als Standorte sichern. So wie zum Beispiel in der Gemeinde Beetzseeheide. Im Ortsteil Gortz hat es der Mastanbieter Novec auf eine Fläche in der Nachbarschaft des Sportplatzes abgesehen. Rund 150 Quadratmeter werden dort gebraucht, um einen rund 45 Meter hohen Mobilfunkmast zu errichten.

Standort umstritten

Das Vorhaben hat auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung keinen Jubel ausgelöst. „Wir brauchen den Mast nicht. Es gibt in Gortz ordentliche Datengeschwindigkeiten“, meinte zum Beispiel Andreas Wolf. Umstritten ist vor allem der ausgewählte Standort am Ortseingang, der bei den Kommunalpolitikern wegen der auffälligen Sichtbarkeit nicht gut ankommt. Britta Fraas forderte die Verwaltung zu Gesprächen mit dem Investor auf, um eine weniger auffällige Fläche auszuwählen. Problem: Anbieter von Mastinfrastrukturen richten ihre Prioritäten nach den vorhandenen Strom- und Glasfasernetzen aus.

Bauamtsleiterin Silke Häberle. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Sollte die Gemeinde die Vermietung versagen, wird sich der Anbieter um benachbarte Privatgrundstücke kümmern. Damit entfallen eine kommunale Einflussnahme sowie die Mieteinnahmen“, gab Bauamtsleiterin Silke Häberle zu bedenken. Die Novec GmbH sichert den Landeigentümern eine jährliche Mieteinnahme von 1800 Euro zu. Und das über 30 Jahre. Ein Angebot, bei dem die Kommunalpolitiker hin- und her gerissen sind. Trotzdem soll das Amt Beetzsee über mögliche Standortalternativen mit dem Anbieter reden, bevor der Mietvertrag zur Abstimmung steht. Novec ist ein Anbieter für Antennen-Standorte in Deutschland und den Niederlanden. Auf dem Flachsberg gibt es bereits einen Funkmast in der Gemarkung Gortz. Novec selbst wirbt damit, seine Masten allen Mobilfunknetzbetreibern gleichberechtigt zur Verfügung zu stellen, um unnötige Mastneubauten zu vermeiden.

Päwesin und Riewend

Auch in Päwesin stehen die Kommunalpolitiker vor der Frage, ob sie für die Errichtung von Mastanlagen auf kommunalem Grund und Boden grünes Licht geben wollen. Dabei handelt es sich um Vorhaben in Höhe des Päwesiner Ortseingangs aus Richtung Weseram kommend. Für einen zweiten Mast hat sich der Investor das Gelände an der Alten Ziegelei in Riewend ausgesucht.

Päwesins Bürgermeister Hubertus Kühne. Quelle: C. Nack

„Glücklich bin ich damit nicht. Aber wir alle wollen schnelles Internet“, meinte Bürgermeister Hubertus Kühne auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung zu den Mietvorstellungen des Investors. Als Gast hielt Frank Brademann den Päwesiner Standort rund 200 Meter von der Kita entfernt für „sehr bedenklich“. Er schlug eine Fläche am Weg zum Marienhof als Alternative vor. Die Verwaltung soll nun entsprechende Gespräche mit dem Anbieter führen. Entschieden ist noch nichts. Auch in Päwesin kann es passieren, dass sich die Mastbauer private Grundeigentümer suchen, um ihre Vorhaben zu realisieren.

Hintergrund für die geplanten Mastneubauten ist das Vorantreiben der Digitalisierung über ein flächendeckendes Mobilfunknetz und den 5G-Ausbau. Ziel sind superschnelle Downloads größerer Datenmengen sowie verzögerungsfreies Streaming von Filmen und Live-Events. Die Echtzeit-Übersetzung per 5G ist auch für innovative Technologien, wie zum Beispiel beim autonomen Fahren unerlässlich. Zur flächendeckenden Umsetzung der 5. Mobilfunkgeneration ist je nach eingesetzter Frequenz eine deutlich höhere Dichte an Funkstationen als beim LTE-Standard nötig.

Von Frank Bürstenbinder