Brielow

In der Chausseestraße in Brielow geriet ganz früh am Dienstagmorgen ein drei-mal-ein-Meter großer Holzstapel aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf das umliegende Ödland über, doch die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte löschen.

Der Brand beschädigte allerdings eine angrenzende Garage. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, wie das Feuer ausbrechen konnte und nahm eine Strafanzeige auf.

Von MAZ