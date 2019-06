Pritzerbe

Autoreifen, Bauschutt, ausrangierte Technik und Kinderspielzeug, Plastik und Kunststoffflaschen – das alles haben Mitglieder der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg zusammen mit Rangern des Naturparks Westhavelland in diesen Tagen aus einer wassergefüllten Senke am Ufer des Pritzerber Sees geborgen und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Verursacher unklar

Wer für die illegale Müllentsorgung verantwortlich ist, lässt sich nicht mehr klären. „Die Abfälle lagen dort wohl schon längere Zeit. Einige Gegenstände mussten aus dem Schlamm geborgen werden“, informierte Roswitha Deichsel von der Naturschutzstiftung. Der Naturschutzbund Westhavelland unterstützte die aufwendige Aktion mit der Bereitstellung eines Anhängers.

Der Pritzerber See gehört zum Naturschutzgebiet Untere Havel Süd. Quelle: Ute Wustlich

„Wie sich später beim Wiegen auf dem Wertstoffhof herausstellte, kam eine halbe Tonne Abfall zusammen. Für uns ist immer wieder unbegreiflich und frustrierend zu sehen, dass Menschen zu faul oder zu geizig sind, ihren Müll normal zu entsorgen und ihn einfach in die Natur schmeißen“, sagte Deichsel der MAZ.

Dass sich die Naturschutzstiftung am Pritzerber See für die Umwelt engagiert, hat seinen Grund. Der Pritzerber See liegt in einem Naturschutzgebiet und befindet sich im Eigentum der vor über 20 Jahren vom Land errichteten Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg. Als ehemalige Bundesliegenschaft ist er als Teil des Nationalen Naturerbes an die Stiftung übertragen worden.

Viele Naturschutzprojekte

Seit 1995 betreut die Stiftung die Ersatzzahlungen im Land Brandenburg. Mehr als 850 Naturschutzprojekte mit einem finanziellen Umfang von rund 143 Millionen Euro hat die Stiftung in diesen Jahren gemeinsam mit Landkreisen und Kommunen, Verbänden und Vereinen sowie weiteren Partnern wie zum Beispiel Betrieben oder Privatpersonen realisiert oder in eigener Trägerschaft verwirklicht. Stiftungsmittel in Höhe von rund 63 Millionen Euro bildeten dafür ein wichtiges finanzielles Fundament.

Uferbereiche gehören dazu

Neben der eigentlichen Seefläche bei Pritzerbe beinhaltet die Übertragungsfläche die angrenzenden Uferbereiche mit Seerosen- und gut ausgeprägten Röhrichtbeständen. Erst kürzlich hat die Stiftung auf der Wasserfläche ein Brutfloß für Flusseeschwalben ausgebracht.

Von Frank Bürstenbinder