Päwesin

Stefan Jankowski ist bald sechs Monate Pfarrer im Evangelischen Pfarrsprengel Päwesin. Der 32-Jährige freut sich über gut besuchte Gottesdienste und zieht eine positive erste Bilanz. Anlass dafür ist auch die Predigtreihe über die Sommermonate, die am Sonntag in der Roskower Dorfkirche beginnt. Damit greift der junge Pfarrer eine Tradition auf, die seine Vorgängerin Johanna-Martina Rief vor vier Jahren eingeführt hat.

Die Predigtreihe in den Beetzsee-Dörfern wird gestaltet von Gast-Pfarrern und Theologen. Wie von selbst werden so völlig unterschiedliche Andachten entstehen. Auch Generalsuperintendentin Heilgard Asmus wird einen Gottesdienst halten.

Ein Büchlein mit den Predigten

Die Predigten werden anschließend in einem Büchlein in einer 700-1000-er Auflage veröffentlicht. 2015 startete die Reihe anlässlich des Buga-Jahres. Jedes Jahr lockt sie nun Gemeindemitglieder, sogar Touristen und auch Menschen in die Gotteshäuser, die mit Kirche sonst wenig am Hut haben.

Generalsuperintendentin Heilgard Asmus wird am 7. Juli im Rahmen der Predigtreihe einen Gottesdienst in der Dorfkirche Ketzür halten. Quelle: Jens Wegner

„Ich finde es toll, wenn sich so etwas etabliert. Es sind viele Ehrenamtliche, die das Konzept stark mittragen“, sagt Stefan Jankowski. Besonders schön sei es, dass die Reihe im Sommer sei. „Weil viele sagen, in diesen Monaten sei Kirche im luftleeren Raum. Da passiert wenig“.

Zwölf Gottesdienste bilden diese Reihe. Ihr Motto: „Dichtung und Wahrheit“. „Uns beschäftigte in der Planung die Spannung zwischen Erdichtetem und historisch Belegbarem in den biblischen Texten“, sagt Stefan Jankowski. „Wir finden Texte über Heilungs- und Wundergeschichten. Kann man denn das so glauben?“ Diese Frage treibe die Menschen um.

Großer Zuspruch in den Gottesdiensten

Die Bibel habe eine jahrhundertealte Erzähltradition, sagt Jankowski. „In all dem erhebt die Bibel doch, wie Christen und Christinnen glauben, den Anspruch, die Wahrheit zu vermitteln. Wenn mit einem Thema bei Leuten schon Filme losgehen im Kopf, wenn ein Motto schon triggert, dann kommen die Menschen und diskutieren vielleicht danach auch mit.“

Stefan Jankowski erlebt seit seinem Amtsantritt großen Zuspruch: „Ich bin mit der Zahl der Gottesdienstbesucher sehr glücklich. Die Gottesdienste, wo wir weniger als 30 Leute waren, kann ich an einer Hand abzählen.“ Bei der Osternacht gegen Mitternacht kamen 70 Menschen in die Andacht. „In den Dorfkirchen sehen 30 bis 50 Leute schon sehr viel aus und das macht auch was mit dem Gefühl.“

Rund 700 Gemeindemitglieder gehören zum Pfarrsprengel. „Für mich ist es die Hoffnung und der Anspruch, gerade mit denen, die noch nicht da sind, ins Gespräch zu kommen und die Gemeinden auch auf dem Land zu verjüngen. Es gibt hier junge Menschen.“ Immer wieder erlebe er „gute Gespräche mit jungen Leuten, die sagen, wenn da ein junger Pfarrer sei, sei es noch einmal etwas anderes und die Schwelle nicht mehr so hoch.“

Pfarrer: „Ich nicht der Heilsbringer“

Stefan Jankowsi betont aber, „ich bin hier nicht der Heilsbringer, es geht nur mit den Menschen zusammen. Und wenn wir als Kirche davon ausgehen, dass das, worüber wir predigen, relevant ist für alle Menschen, dann ist es gut, wenn wir nicht mit dem Anspruch rangehen, wir knipsen hier irgendwann das Licht aus und dann ist es vorbei.“

In der Spannung der immer größer werdenden Pfarrbereiche sei das eine Herausforderung. Dabei sei eine der Ideen auch, Gottesdienste auch abends oder sogar wochentags anzubieten: „Es ist eine spannende Frage, die uns sicherlich weiter beschäftigen wird.“

Auftakt der Predigtreihe: Samstag, 2. Juni, 14 Uhr in Roskow mit anschließendem Sommerfest. Zweiter Gottesdienst ist am Pfingstsonntag, 9. Juni, 10 Uhr in Bagow mit Pfarrer im Ruhestand Christian Löhr.

Von Marion von Imhoff