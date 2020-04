Nur noch mit Tempo 30 durch Brielow

Brielow

Upps, schnell auf die Bremse. Daran müssen sich Kraftfahrer bei der Einfahrt in das Dorf erst noch gewöhnen. Überraschend wurde am Dienstag aus Brielows Ortsdurchfahrt eine Tempo-30-Straße. Wie das?

Anwohner beschwerte sich

Klagen von Brielowern über zu schnelles Fahren in der Chausseestraße gibt es schon lange. Außerdem existiert über weite Strecken kein Gehweg. „Der Initiator für Tempo 30 war in diesem Fall nicht die Kommune, sondern ein privater Anlieger, der sich beim Landesbetrieb Straßenwesen über Schäden an seinem Haus durch den Lkw-Verkehr beschwert hatte“, teilte Ordnungsamtsleiterin Katrin Mühlenberg der MAZ auf Nachfrage mit.

Vom Landkreis angeordnet

Allerdings hatte sich die Gemeinde Beetzsee in einer Stellungnahme nicht gegen das Anliegen des Bürgers ausgesprochen. So richtig glauben mochte ohnehin niemand an einen Erfolg des privaten Vorstoßes. Dann ging alles ganz schnell. Letzte Woche kam die verkehrsrechtliche Anordnung des Landkreises, dann bauten Mitarbeiter der Straßenmeisterei die Verkehrszeichen auf.

Wegen der Kita fällt ein großer Teil der Brielower Hauptstraße unter Tempo 30. Und zwar ohne zeitliche Einschränkung. Quelle: Frank Bürstenbinder

Seit über 15 Jahren bemüht sich die Gemeinde vergeblich um den Bau eines Gehweges entlang der viel befahrenen Chausseestraße (L 98). Doch bis heute gibt es keine Einigung mit dem Landesbetrieb über die Oberflächenentwässerung. Problem: Für den Gehweg wäre die Kommune auf Grund und Boden des Landes angewiesen. Wie es jetzt heißt, will der Landesbetrieb den Ausbau der Brielower Ortsdurchfahrt planen. Nur für diesen Abschnitt gilt Tempo 30. Die unmittelbare Fortsetzung der Landesstraße in Radewege-Siedlung ist nicht betroffen.

Ohne Einschränkung

Mit der Chausseestraße gilt auf den drei wichtigsten Brielower Fahrbahnen Tempo 30. Die Hohenferchesarer Straße ist eine Tempo-30-Zone. In der Hauptstraße gilt wegen der Kita in einem großzügigen Bereich 30 Stundenkilometer. Und zwar ohne zeitliche Begrenzung. Daran soll sich auch nichts ändern, wie Bürgermeister Torsten Richter bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung auf Nachfrage von Elisabeth Elsner klarstellte.

