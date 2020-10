Online-Händler bringt zwei Millionen Bücher nach Brielow

Brielow

Fünf Jahre nach der Produktionseinstellung im Brielower Werk des Hamburger Maschinenbauers Kark zieht wieder Leben in die verlassenen Hallen ein. Komponenten für die Metallurgie, Chemie und andere Branchen werden am Buchenweg allerdings nicht mehr gebaut. Die Zukunft des Standortes gehört dem Online-Handel. Lastwagen liefern gerade tonnenweise Material für dreigeschossige Regalsysteme an, die dort bis unters Hallendach aufgebaut werden, wo einst die großen Bearbeitungsmaschinen standen. Deren tiefer gelegte Fundamente werden zuvor geschlossen.

Markt wächst

Hinter den geschäftigen Aktivitäten steckt die Buchpark GmbH. Deren Geschäftsmodell ist der Handel mit Büchern aus zweiter Hand. Und zwar im großen Stil. In Brielow werden schier endlose Regalmeter für bis zu zwei Millionen Bücher installiert. Der Handelsverkehr gebrauchter Gegenstände über das Internet, auch Re-Commerce genannt, wächst. „Der Nachhaltigkeitsgedanke hat sich längst auf den Büchermarkt übertragen. Wir wollen möglichst alles am Lager haben, was von den Kunden nachgefragt wird – von Karl May bis zur medizinischen Fachliteratur“, erklärt Michael Jacobi vom Brielower Aufbaustab.

Eine Teststrecke für die Erfassung und den Versand von Büchern läuft bereits seit einigen Tagen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Während der Ausbau des ehemaligen Produktionsbereichs auf Hochtouren läuft, haben die Online-Buchhändler in den Räumen der früheren Qualitätskontrolle bereits eine Teststrecke für die Annahme, Aufbereitung, Lagerung und Versand von Ware aufgebaut. Alle Abläufe sind computergestützt. „Am Ende muss auf jedes eingelagerte Buch schnell zugegriffen werden können. Das funktioniert mit Mitarbeitern im Lager ähnlich wie bei Amazon“, berichtet Buchpark-Manager Jacobi.

Start im November

Schon jetzt fahren Deutsche Post und DHL zweimal täglich den neuen Logistikstandort an, um Buchsendungen zu liefern und abzuholen. Ab November sollen die großen Regalsysteme stehen, dann wird die Auslastung schrittweise nach oben gefahren. Manche Bücher verkaufen sich von einem Tag auf den anderen. Manche Bände dagegen bleiben sechs oder sieben Jahre in den Regalen. „Neben Belletristik sind wir insbesondere an englischsprachiger Literatur und Fachbüchern interessiert. Auch Schulbücher und Arbeitshefte gehen sehr gut. Längst nicht alles müssen Eltern immer neu kaufen“, so Jacobi.

Wo sich einst die Qualitätskontrolle der Maschinenbauer befand, werden heute Bücher aus zweiter Hand für das Lager und den Weiterverkauf vorbereitet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie kommt die Buchpark GmbH zu ihrem Bestand? Das Unternehmen kauft aus Haushaltsauflösungen und von Kleinanbietern auf. Außerdem werden ganze Bestände aufgelöster Bibliotheken übernommen. Auch fungiert der Versandhändler als Dienstleister für kleinere Buchhändler, die sich keine teuren Lager halten wollen. Interessant für Privatleute, die einmal gelesene Bücher nicht länger im Regal verstauben lassen wollen: Über die Internetplattform Bücherverkaufen.de können den Brielower Händlern ab sofort Angebote gemacht werden. Nach der Eingabe der ISBN-Nummer oder des aufgedruckten Barcodes reagiert Buchpark dank einer ausgeklügelten Software sekundenschnell mit der Angabe des Ankaufspreis. „Der Festpreis wird innerhalb weniger Tage nach Prüfung der eingegangenen Sachen bezahlt“, erklärt Aufbauleiter Jacobi.

Michael Jacobi von der Buchpark GmbH in der ehemaligen Maschinenhalle von Kark. Dort werden gerade dreistöckige Regalsysteme aufgebaut, die einmal bis zu zwei Millionen Bücher aufnehmen sollen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Neu auf dem Markt ist die Buchpark GmbH nicht. Schon 2014 baute der Re-Commercer eine ehemalige Druckereihalle in Trebbin ( Teltow-Fläming) mit 15 Angestellten zu einem Umschlagplatz für 800 000 Bücher aus. Der Standort bleibt, doch Brielow soll zum Stammsitz des Unternehmens werden. „Deshalb freuen wir uns über Menschen mit einer Affinität zu Büchern, die nach einer neuen Herausforderung suchen. Mit der Ansiedlung in Brielow wollen wir uns als Firma auch gerne in das Gemeindeleben einbringen“, sagte Aufbauleiter Jacobi der MAZ.

Von Frank Bürstenbinder