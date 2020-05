Mit Backwahn und der Weißen Tara kommen Buddhisten durch die Corona-Krise

Päwesin

Amitayus, Weiße Tara und Ushnishavijaya haben gerade Hochkonjunktur im Gebetssaal. Kein Wunder, diese drei Gottheiten im buddhistischen Kanon stehen für ein langes Leben und sollen vor Krankheiten schützen. Dreimal am Tag schöpfen Mönche und Nonnen während ihrer Meditationen Kraft aus den rezitierten Mantras. Beim Flüstern und Singen der Sanskrit-Verse bleiben die Bewohner unter sich. Dharmafreunde und Gasthörer haben zur Zeit keinen Zutritt. Sie können die Stufen des Pfades zur Erleuchtung per Livestream studieren Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen um die Mauern der buddhistischen Klosterschule Ganden Tashi Choeling in Päwesin keinen Bogen.

Ansteckung verhindern

Wie kommt die Klostergemeinschaft mit ihren fast 50 Angehörigen durch die Krise? „Unsere Mönche und Nonnen sind es gewohnt im Rückzug zu leben. Jetzt sind wir noch enger zusammengerückt und achten auf uns“, beschreibt die Klostergründerin und spirituelle Führerin Lama Dechen Losang Chöma Rinpoche die Stimmung in der seit 2003 betriebenen Klosterschule. Deren Bewohner blieben bisher vom Virus verschont. Damit das so bleibt, haben sich die geistigen und weltlichen Hausleitungen zu neuen Regeln entschlossen, die eine Ansteckung von außen verhindern sollen.

Jedes Jahr beim Sanghafest war der kürzlich verstorbene tibetanische Lama Gangchen Rinpoche zu Gast in der Buddhistischen Klosterschule in Päwesin. Rechts neben ihm Klostergründerin Lama Dechen Losang Chöma Rinpoche. Quelle: Klosterschule

Nur wer von den Bewohnern unaufschiebbare Termine hat, soll das Kloster verlassen und sich in einem Ausgangsbuch eintragen. Das kann ein Arztbesuch oder die Einkaufstour für die Gemeinschaft sein. Rot-Gelb wie ihre Wickelgewänder sind die Farben der Mund-Nase-Masken, die in der hauseigenen Schneiderei für alle Mönche und Nonnen im Klosterdienst genäht wurden. Die Beschäftigten in den klösterlichen Betrieben tragen einen handelsüblichen Schutz. Wer am Eingang klingelt, muss zwei Meter zurücktreten. Außenstehende werden nicht mehr eingelassen. Öffentliche Yoga-Kurse, Meditationen und Studien – alles abgesagt. Auch die Programme im Brandenburger Fontane Klub fallen bis auf weiteres aus.

Blick auf das Klostergelände in Päwesin. Quelle: Frank Bürstenbinder

Noch vor wenigen Monaten bot sich der Öffentlichkeit ein ganz anderes Bild. Rund 1200 Gäste drängten sich beim traditionellen Sanghafest in drei Veranstaltungen dicht an dicht im Saal der Klosterschule, um die Sänger, Tänzer und Mimen der United Peace Artists (UPA) bei der Aufführung des neuesten buddhistischen Musicals zu sehen. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein indischer Junge vom Lande, der in der Großstadt auf ein besseres Leben hofft. Seine Erfahrungen bei der Suche nach Glück haben nichts von ihrer Aktualität verloren. Ist uns mit Corona das Glück abhanden gekommen?

Krankheit schlägt zurück

„Nein. Aber immer mehr Leute scheinen zu begreifen, dass uns die Welt nicht einfach gehört. Wir haben das Leben globalisiert und vernetzt. Entfernungen spielen keine Rolle mehr. Mit der gleichen Dynamik schlägt diese Krankheit über alle Kontinente zurück. Ein Glück in der Pandemie ist es schon, wenn es wieder mehr Respekt und Dankbarkeit für die Arbeit anderer Menschen gibt“, ist die durchaus weltlich klingende Überzeugung vom geistlichen Kloster-Vorstand Lama Dechen. Die Frau, die im bürgerlichen Leben einmal Carola Däumichen hieß, bekommt die Reiseverbote der Eindämmungsverordnung von allen Klosterbewohnern am meisten zu spüren. Vorträge führen sie in normalen Zeiten durch ganz Deutschland. Und an Fernreisen nach Nepal oder Indien zu spirituellen Führern des Buddhismus ist derzeit nicht zu denken.

Selbst in Corona-Zeiten sind die Auslagen mit leckeren Kuchensorten gefüllt. Auch Kaffee gibt es nur zum Mitnehmen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Eingeschränkt hat Corona auch die Arbeit der klösterlichen Betriebe. Die meiste Ausstrahlungskraft nach außen hat natürlich die hauseigene Bäckerei Backwahn. Der Laden mit Kultstatus erfreut auch in der Krise mit einer einmaligen Kuchenvielfalt, für die Kunden gerne auch die bei den Buddhisten geltenden Hygiene- und Abstandsregeln in Kauf nehmen. Die Öffnungszeiten zu kürzen, kam für die Nonnen und Mönche nicht in Frage. Sie wollen mit ihrer Arbeit in der Backstube und im Laden ein Zeichen setzen: „Wir machen weiter und sind für euch da.“ Das Cafè allerdings muss weiter geschlossen bleiben, so wie die Fußpflege. Dafür öffnet an diesem Dienstag wieder der vom Kloster betriebene Friseursalon in der Bahnhofstraße unter Leitung von Jeanette Willer. Mundschutz und die Aufnahme der Kontaktdaten aller Kunden sind auch in Päwesin Pflicht.

Am neuen Musical wird gearbeitet

Mitten in der Krise ereilte die Klosterschule ein Schicksalsschlag, der die buddhistische Gemeinschaft in besonderer Weise herausfordert. Der tibetanische Lama, Schirmherr der United Peace Artists und Gastlehrer in Päwesin, Lama Gangchen Rinpoche, verstarb im April in seiner norditalienischen Wahlheimat Verbania am Lago Maggiore ausgerechnet an den Folgen einer Covid-19-Infektion. „Wir fühlen uns seinem großen Erbe verpflichtet und führen die Arbeit in seinem Sinne fort. Dazu gehören auch die Vorbereitungen auf ein neues Musical“, wie die Kloster-Äbtissin Lama Dechen der MAZ sagte. Die Aufführungen werden auf zwei Tage verteilt, um für mehr Abstand im Publikum zu sorgen. Um Corona soll es bei dem Thema nicht gehen.

Von Frank Bürstenbinder