Päwesiner Kulturverein macht es eine Nummer kleiner

Päwesin

Trotz coronabedingter Einschränkungen mag der Päwesiner Kulturverein auch in diesem Jahr nicht auf seine wichtigste Veranstaltung verzichten. Unter dem Motto „Kultur und Pizza in Päwesin“ wird am Sonnabend, 1. August, ab 15 Uhr in den Päwesiner Pfarrgarten eingeladen. „Leider können wir kein großes Kunst- und Kulturfest veranstalten, aber es wird ein kleines Kulturprogramm im Freien geben“, kündigte Katrin Werlich vom Kulturverein an.

Katrin Werlich vom Päwesiner Kulturverein. Quelle: MAZ

Ab 16 Uhr lesen Mitglieder des Literaturkollegiums Brandenburg aus ihren Werken. Das Kollegium begeht in diesem Jahr seinen 30. Jahrestag und zieht mit einem kleinen Literaturprogramm durch’s Land. Die Berliner Band Red Chucks präsentiert am frühen Abend ab 18.30 Uhr ein breites Repertoire von Swing, Oldtime Jazz und Bluegrass. Die drei Multi-Instrumentalisten sind in ihrer Virtuosität einmalig. Für das leibliche Wohl wird es wieder Pizza aus dem Backofen geben. Die Besucher werden um die Einhaltung der Abstandsregeln gebeten.

Von Frank Bürstenbinder