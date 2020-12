Radewege

Er kriegt sie alle: Klopapierhamsterer, Schottergärtner, Spießbürger, Smartphonsüchtige und SUV-Fahrer. Die Liste menschlicher Untugenden, Schwächen und Gesinnungen ist lang genug, um sie genüsslich aufs Neue durch den Kakao zu ziehen. Wer im aktuellen Büchlein von Paul Pribbernow (73) nicht sein Fett weg bekommen sollte, muss ein trauriges Leben führen. Uns allen hält der in Radewege lebende Karikaturist den Spiegel des Mainstreams vor. „Weiter so!“ heißt der druckfrische Band, dessen Titel so wenig ernst zu nehmen ist, wie der Zeichner sich selbst nimmt. Eulenspiegel-Leser und Pribbernow-Fans wissen, dass sie bei dem gelernten Maler mitunter um die Ecke denken müssen. Denn natürlich hätte das Buch die staatstragende Überschrift „So kann es nicht weitergehen!“ verdient.

Aus Paul Pribbernows neuem Buch. Quelle: Zeichnung: Paul Pribbernow

Da ist der tätowierte Rasenmäher-Mann in einer sterilen Vorortsiedlung, dessen Frau ihm aus dem Liegestuhl zuruft: „Schön kurz! Sonst machen sich hier Insekten breit!“ Ein Statement für mehr bienenfreundliche Unordnung im Vorgarten. Noch ist Donald Trump im Amt. Pribbernow zeigt den amerikanischen Präsidenten mit dem Telefonhörer in der Hand. „Du bist auch fantastisch!“, schleimt Trump – am anderen Ende ist Gott. Auch Wladimir Putin muss vor dem frechen Zeichenstift vom Beetzsee zittern. Den russischen Präsidenten lässt der Karikaturist mit der Unschuldsmiene eines Dackels verkünden: „Leider zwingt uns das Corona-Virus Wahlen auf fünfzig Jahre zu verschieben!“

Erste Ausstellungen ab 1983

Ein politischer Botschafter will Pribbernow mit seinen zu Papier gebrachten Lästereien auf keinen Fall sein. Das ist auch nicht nötig. Die treuen Käufer seiner Bücher haben längst gelernt zwischen den Strichen zu grinsen. Das war schon ab 1983 so, als der Radeweger erste kleine Ausstellungen zu umwelt- und gesellschaftskritischen Themen in Gemeinderäumen und Kirchen gestaltete. Unvergessen die 1985 von Friedrich Schorlemmer organisierte Ausstellung in der Sankt-Gotthardt-Kirche in Brandenburg.

Als 1986 Eulenspiegel-Ikone Heinz Behling sein Mentor wurde, zählte Pribbernow schnell zum Kreis neuer satirischer Talente in der DDR. „Ich habe es sogar in den Palast der Republik geschafft. Heute bin ich froh über eine Einladung in ein Dorfgemeinschaftshaus“, meint der Zeichner mit einem Augenzwinkern. Corona hat auch ihm einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Geplante Ausstellungen, wie zum Beispiel in Deetz, mussten abgesagt werden.

Aus Paul Pribbernows neuem Buch. Quelle: Zeichnung: Paul Pribbernow

Pribbernow rächt sich auf seine Weise an der Pandemie. Er nimmt das Virus in seinem neuen quadratischen Taschenbuch auf satirische Weise ernst. Als der als Rotkäppchen verkleidete Wolf an das Bett von Großmutter tritt, darf diese sich freuen: „Brav. Du kommst trotz Corona!“ Das Lachen im Halse bleibt einem stecken beim Anblick eines ausgezehrten Rauchers, der eine Schachtel Karo in der Hand präsentiert: „So hieß früher Corona!“ Fast entschuldigend erklärt Pribbernow seinen wohltuend unaufgeregten Umgang mit der neuartigen Lungenkrankheit. „Ich stänkere eben gern“, sagte er der MAZ bei einem Besuch am legendären Küchentisch, der ihm die Staffelei ersetzt. Mit Querdenker oder Klimawandel-Aufspringer kann der Radeweger dagegen schon mal hart ins Gericht gehen. Da schiebt eine piekfeine Mutti ihre Tochter aus dem XXL-Geländewagen, damit die Kleine samt Schild „Für Klima“ demonstrieren kann: „Nun lauf, Chantal, vielleicht wirst du auch so berühmt wie diese Greta!“

Verkauf in der Bäckerei

Wer sich solche und andere skurrile Szenen unter den Weihnachtsbaum legen will, kann sich „Weiter so!“ für einen Zehner in der Radeweger Bäckerei von Familie Kausmann kaufen. Ganz im Zeichen der Zeit hat sich Pribbernow selbst auf einen Außer-Haus-Verkauf am Hoftor in der Brielower Straße eingestellt. Mit dem Zeichnen aufzuhören kommt für den passionierten Angler nicht in Frage: „Ich muss meine Meinung rauslassen. Es gibt immer noch reichlich Stoff.“ Die nächsten Schmonzetten stehen schon auf dem Küchenregal.

Von Frank Bürstenbinder