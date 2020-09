Pläne für Umspannwerk schlagen Funken in Beetzseeheide

Mit dem Umspannwerk Beetzsee Nord soll ein zusätzlicher Einspeisepunkt in die bestehende 380-kV-Freileitung Wolmirstedt-Teufelsbruch/ Berlin-Wustermark und die Anbindung an das bestehende 110-kV-Freileitungsnetz enstehen.

Für das Projekt wird eine mehrere Hektar große Fläche zwei Kilometer nordwestlich von Gortz und zweieinhalb Kilometer nördlich von Ketzür benötigt. Nach Ansicht der Vorhabenträger weist der Standort einen ausreichend großen Abstand zur nächsten Wohnbebauung auf.

Im Rahmen des bislang noch nicht eröffneten Genehmigungsverfahrens kann jedermann seine Anregungen und Bedenken einbringen. So lange will die Arbeitsgruppe in Beetzseeheide nicht warten. Deshalb wird schon jetzt ein Fragenkatalog an die Netzbetreiber aufgestellt.