Tieckow

In Tieckow wird die historische Mitte aufgewertet. Was sich die Einwohner des über 700 Jahre alten Havel-Dorfes schon lange gewünscht haben, kommt endlich zur Umsetzung. Wo die Tieckower Havelstraße mit ihren beiden Armen das Feuerwehrgerätehaus und den Spielplatz umschließt, wurden von einer Brielower Gartenbaufirma zunächst drei Platanen gepflanzt. Die tiefwurzelnden Schattenspender gelten als robust und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen.

Bei der Baumpflanzaktion in Tieckow. Quelle: Privat

Zur weiteren Gestaltung soll in den nächsten Wochen eine Lavendelhecke folgen. Die beliebten und violett blühenden Gartenpflanzen ziehen Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten an. In einer Tiefbaumaßnahme ist außerdem die Schaffung befestigter Parkflächen geplant, damit nicht länger die Grünstreifen unter den Autos leiden müssen. Ebenfalls noch in diesem Jahr soll der Gehweg einheitlich gestaltet werden. Auf dem Tieckower Dorfplatz soll einmal die mittelalterliche Dorfkirche gestanden haben, die aber im Dreißigjährigen Krieg abbrannte.

Von Frank Bürstenbinder