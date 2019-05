Pritzerbe

Schon mal etwas von der Kapelle Steifhut gehört? Wer weiß noch, wie Bauern in knackigen Wintern Holz aus dem Wald holten? Nahezu vergessen ist auch, dass in Pritzerbe 1918 ein Arbeiter- und Soldatenrat regierte. Alles von vorgestern. Gastwirt Klaus Meyer hat jahrelang in der Geschichte seines über 1000-jährigen Heimatstädtchens gekramt und daraus eine Ausstellung gemacht.

Zur Galerie Pritzerbe hat eine über 1000-jährige Geschichte. Klaus Meyer konzentriert sich mit seiner Sammlung auf die Zeit des Deutschen Reiches bis 1945. Die Ausstellung kann nach Absprache mit den Kreuzdamm-Wirtsleuten besichtigt werden.

„Was meine Frau Heidrun und ich der Öffentlichkeit zeigen, erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Zu sehen sind Gegenstände aus dem Alltag und dem Leben der Pritzerber bis 1945. Bei den Alten werden Erinnerungen wach. Und die Jungen können ihren Großeltern Löcher in den Bauch fragen“, sagte Ausstellungsmacher Meyer im Beisein zahlreicher Gäste bei der Eröffnung der Sammlung.

Blick in die Ausstellung zur Pritzerber Geschichte. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auf dem sanierten Boden über der ehemaligen Milchhalle gleich neben ihrer Kreuzdamm-Gaststätte hat die Familie dutzende Geräte, Werkzeuge, Dokumente und Fotos der Vorfahren zusammengetragen. Die nur über eine steile Treppe zu erreichende Ausstellung, die an eine Heimatstube erinnert, wäre nicht denkbar, hätten nicht zahlreiche Pritzerber Exponate aus ihren eigenen Haushalten beigesteuert.

Viele Bürger halfen mit

Die Freiwillige Feuerwehr trennte sich von Spritze, Helm, Löscheimer und Saugkopf aus Vorkriegszeiten. Adolf Lutz zum Beispiel spendierte eine Wäschemangel, die wohl noch aus der Zeit des Großvaters seiner Frau stammt. „Wenn sie einen öffentlichen Platz verdient hat, dann ist es in dieser gelungenen Ausstellung“, ist der 87-jährige Pritzerber überzeugt.

Schlitten für Brennholz

Den Weg in die Sammlung fanden unter anderem Pflanzgeräte zur Aufforstung aus der Stellmacherei von Albert Schulze. Zu sehen sind eine Egge aus dem Besitz der einstigen Landwirtschaft Brandt. Von dort stammt der Schlitten, mit dem bei Schnee und Eis Brennholz aus der Pritzerber Laake geholt wurde. Das Interesse der Besucher weckten Baupläne für das einstige Kaufhaus Fritz Rey in der Dammstraße, in der sich heute die Apotheke von Familie Lorenz befindet.

Großer Andrang herrschte bei der Eröffnung der Ausstellung. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ganze Menschentrauben versammelten sich am Sonntagnachmittag vor den vielen Fotografien, die zur großen Meyerschen Sammlung gehören. Die Aufnahmen bilden den Grundstock für die jährlichen historischen Kalender, die der Gastwirt herausgibt. Havelsee-Bürgermeister steuerte zur Eröffnung einen jahrzehntealten Prüfbericht für einen Pritzerber Dampfkessel bei, der aus einem Nachlass für die Nachwelt erhalten blieb.

Besuch nach Absprache

Was viele Besucher erstaunen lässt, ist die Vielzahl ehemaliger Gaststätten, Handwerker und Verkaufsgeschäfte. Von dieser Vielfalt ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Es gibt keinen Schützenverein und keine Ziegeleien mehr. Doch die Havelfähre nach Kützkow existiert immer noch. Genau wie die Schule. Deshalb hängt zum Beispiel eine sogenannte Fährkeule an der Wand, mit der die Fähre einst über den Fluss gezogen wurde. Damals mussten die Reisenden noch mit anpacken. Alte Schulbücher und Spielzeug von Oma und Opa fehlen ebenfalls nicht. Besuche der Ausstellung zur Pritzerber Geschichte sind nach Absprache mit den Wirtsleuten möglich.

Im Torbogen sind Fotografien von Frank Malpricht zu sehen, der mit den eindrucksvollen Aufnahmen die Rückkehr der Seeadler im Havelland dokumentiert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Im Torbogen zum Biergarten wurde ebenfalls am Sonntag eine Fotoausstellung über die Rückkehr der Seeadler eröffnet. Designer Franz Lorenz hat die vom Pritzerber Zahnarzt Frank Malpricht stammenden Aufnahmen in die gusseisernen Rahmen alter Dachfenster eingepasst. Als Naturbeobachter fotografiert Malpricht die extrem scheuen Greifvögel seit Jahren mit langer Vorarbeit und viel Geduld. Sein Fazit: „In unserer unmittelbaren Pritzerber Umgebung taucht der Seeadler wieder vermehrt auf.“

Von Frank Bürstenbinder