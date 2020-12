Pritzerber Hort wieder offen - Aushilfen im Unterricht gesucht

Pritzerbe

Nach Personalausfällen wegen einer positiv getesteten Erzieherin nimmt der Hort Pritzerbe mit sofortiger Wirkung wieder den Regelbetrieb auf. Es können alle Kinder, die sich nicht in angeordneter häuslicher Quarantäne befinden, betreut werden. Auch der Frühhort ist ab Mittwoch, 2. Dezember, wieder geöffnet. Nach weiteren negativ ausgefallenen Tests beim Erzieherpersonal hat sich die Lage entspannt.

Bewerber angeschrieben

Bei den Lehrkräften bleibt die Personalsituation kritisch. Wegen einer infizierten Lehrerin befinden sich Teile des Kollegiums im Quarantäne. Ebenso die betroffene 2. Klasse. Für die Zweitklässler wurde jetzt vom Gesundheitsamt der 11. Dezember als erster Schultag festgelegt. Die 19 Erstklässler, die im Hort mit einer infizierten Erzieherin in Kontakt kamen, dürfen nach einem vorläufigen Bescheid am 7. Dezember wieder in die Schule und in den Hort kommen. Das Schulamt hat Bewerber angeschrieben, die sich kurzfristig vorstellen könnten, vorübergehend in Pritzerbe zu arbeiten - bis alle Kollegen aus der Quarantäne zurück sind.

Sport nur im Freien

Nach der am 1. Dezember in Kraft getretenen Eindämmungsverordnung müssen die pädagogischen und die technischen Kräfte einschließlich der Schulleitungsmitglieder auch im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Sportunterricht findet in allen Jahrgangsstufen bis 18. Dezember 2020 ausschließlich im Freien statt. Im Musikunterricht darf nicht gesungen werden. Und es dürfen keine Blasinstrumente gespielt werden.

Von Frank Bürstenbinder