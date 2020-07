Pritzerber Hortleiterin geht unter die Rentner

Pritzerbe

„Willkommen zu Hause!“ – mit einem flotten Spruch auf den Lippen schickte Wolfgang Vogeler am Freitag seine eigene Frau in den Ruhestand. Streng dienstlich natürlich. Denn der Fohrder ist Stadtverordneter und Vorsitzender des Sozialausschusses von Havelsee. Als Kommunalpolitiker überreichte er seiner Gattin einen bunten Blumenstrauß zur Verabschiedung aus städtischen Diensten.

T-Shirt für Rentner

Über 40 Jahre war Sylvia Vogeler (64) im Erzieher-Job tätig, davon 35 Jahre als Hortleiterin in Pritzerbe. Für 115 Grundschüler war sie vor und nach dem Unterricht verantwortlich. Zu DDR-Zeiten besuchten rund 160 Mädchen und Jungen den Hort. Eine berufliche Herausforderung, hinter der auch der häusliche Familienrat mit Ehemann und Landwirt Wolfgang stand. Doch jetzt ist Schluss. Dass sie es mit dem Ausstieg ernst meint, stand auf ihrem lilafarbenen T-Shirt geschrieben: „Rentner 2020 - Die Zeiger ticken“.

Anzeige

Wolfgang Vogeler schickt seine Frau Sylvia in Rente. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weitere MAZ+ Artikel

„Ich habe ein erfülltes Berufsleben hinter mir. Meine Arbeit mit Kindern hat mir immer Spaß gemacht. Jetzt freue ich mich, dass ich die Verantwortung abgeben und loslassen kann“, sagte die scheidende Hortleiterin der MAZ. Wer so lange einer Einrichtung treu bleibt, geht nicht ohne Emotionen. So kullerten einige Tränen, als Havelsee-Bürgermeister Günther Noack an die gemeinsamen Anfangsjahre erinnerte. Denn 1984, als Sylvia Vogeler im Hort anfing, war auch das erste Jahr für Noack als Stadtoberhaupt – damals noch hauptamtlich. „Frau Vogeler hat mich mit einem Blumentopf begrüßt. Wir haben immer gut zusammengearbeitet und so manche Probleme gemeinsam gelöst“, erinnerte sich Noack.

Bis zur Einschulung begleitet

Wer seit 1984 in der Stadt geboren wurde, machte früher oder später Bekanntschaft mit der ausgebildeten Grundschullehrerin, die bei ihren vielen Schützlingen, Eltern und Kolleginnen beliebt war. Etliche der weit über 1000 Kinder, denen sie das Laufen beibrachte und die sie bis zur Einschulung begleitete, sind heute selbst Eltern, die ihren Nachwuchs der Obhut von Sylvia Vogeler und ihrem Team anvertrauen. Weit über 90 Prozent der Erst- bis Viertklässler besuchen den Hort, der von der Stadt als eigenständige Einrichtung in der kommunalen Kinderbetreuung getragen wird.

Für das Amt Beetzsee verabschiedet Verwaltungschef Guido Müller Hortleiterin Sylvia Vogeler aus dem öffentlichen Dienst. Quelle: Frank Bürstenbinder

In unguter Erinnerung bleiben Sylvia Vogel die ersten Jahre nach der Wende. Der Hort als Anhängsel der Schule war bildungspolitisch abgeschrieben. Neue Formen der außerschulischen Betreuung wurden gefördert. Eine unsichere Zeit, die sich auch auf Investitionen am Hortstandort in der Havelstraße auswirkten. Doch das ist Geschichte. Schrittweise wurde modernisiert und umgebaut, der Hof ist seit einer Neugestaltung nicht mehr wiederzuerkennen. „Wie Kita und Schule gehört der Hort zu Pritzerbe. Der Name ist egal. Entscheidend ist, dass sich die Kinder wohl fühlen. Daran hatte Frau Vogeler einen großen Anteil“, steht für Havelsee-Bürgermeister Noack fest. Als Nachfolgerin übernimmt zunächst Birgit Danker die kommissarische Leitung im Haus.

Von Frank Bürstenbinder