Pritzerber begrüßen feurig das neue Jahr

Pritzerbe

Wenn der Becher Glühwein 1,50 Euro kostet und Manfred Brenner (Manni) Bratwürste vor einer gewachsenen Wand aus Chinaschilf brutzelt, ist wieder Neujahrsfeuer in Pritzerbe. Seit vielen Jahren hält der ortsansässige Kulturerbenverein an einer Tradition fest, die auch am Mittwoch zahlreiche Gäste vor die Tore der Stadt lockte.

Kalt aber trocken

Der Start in den Veranstaltungsreigen 2020 war ideal. Kalt aber trocken blieb es den Abend über auf dem Gelände vor der Rohrweberei. Sehr zur Freude von Vereinschefin Sylvia Bajerski, die sich noch gut an die Zitterpartie vor einem Jahr erinnern konnte. Stürmische Böen und Regenschauer führten am 1. Januar 2019 beinahe zur Absage des Neujahrsfeuers.

Mit dem Neujahrsfeuer wurde der Veranstaltungsreigen 2020 in Pritzerbe eröffnet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Diesmal hätten die Pritzerber Feuerwehrleute etwas Wind gebrauchen können, um das Entzünden der aufgeschichteten Holzpyramide zu beschleunigen. Schließlich gewannen die Flammen die Oberhand und loderten senkrecht in die Höhe. Für die Kameraden ist die Absicherung des Neujahrsfeuers fester Bestandteil im Terminkalender. Dafür rückten sie mit dem erst vor wenige Tagen übergebenen Tanklöschfahrzeug zur Rohrweberei aus.

Größter Wunsch erfüllt

„Mit dem neuen Auto ist unser größter Wunsch schon in Erfüllung gegangen. Ich hoffe für 2020 auf möglichst wenig Alarmierungen“, sagte Löschgruppenführer Thomas Betz der MAZ. Mit 20 Einsätzen in 2019 waren die Pritzerber etwas weniger gefordert als im Jahr zuvor. Dennoch werden den Kameraden die Hilfeleistungen bei Straßenunfällen, die Löscharbeiten bei Waldbränden und der Doppelhausbrand in Briest in Erinnerung bleiben.

Auch an der Feuerschale machten es sich die Besucher gemütlich. Quelle: Frank Bürstenbinder

Unter den Stammgästen an der Feuerschale, die zusätzlich vor dem Rohrweberei-Museum aufgestellt wurde, war auch die Pritzerber Apothekerin Astrid Lorenz. Was sie sich für das neue Jahr wünscht? „Natürlich Gesundheit und weniger Regulierungen, wie die Einführung des verpflichtenden Kassenbons für jedes Pflaster und jeden Wattebausch. Niemand will den haben, dabei sind Farbpatronen teuer.“

Mehr Zeit für private Dinge

Für die Kommunalpolitik 2020 wünscht sich Stadtverordneter Carsten Muschol aus Pritzerbe eine Portion Aufbruchstimmung und offene Debatten, um die Stadt Havelsee voran zu bringen. Und privat? „Weniger berufliche Verpflichtungen und mehr Zeit für persönliche Dinge wäre nicht schlecht“, meinte der Gewerbetreibende und Naturführer.

Unter den Augen der Feuerwehrleute wird das Pritzerber Neujahrsfeuer entzündet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für den zur 1050-Jahr-Feier 1998 gegründeten Kulturerbenverein gehört das Neujahrsfeuer zum bewährten Jahresprogramm, das am 1. August mit der „Flambierten Havel“ erneut einen Höhepunkt erleben wird. Fortsetzen wollen die Kulturerben die Beschilderung historischer Gebäude in der Pritzerber Altstadt. Auch private Hausbesitzer können Interesse an einer kleinen Tafel mit Daten zur städtebaulichen Bedeutung ihrer Gebäude anmelden.

Von Frank Bürstenbinder