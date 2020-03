Pritzerber empört über private Video-Überwachung ihrer Straße

Pritzerbe

Ihr bleibt nichts verborgen. Autos, Fußgänger, Radfahrer – die Fenster der Nachbarhäuser. Am Tag und in der Nacht. Seit gut drei Monaten stehen Teile der Marktstraße unter ständiger Beobachtung. Big Brother in Pritzerbe. Eine sogenannte IP-Kamera, die via App über Smartphone und Tablet gesteuert werden kann, sorgt in dem sonst ruhigen Viertel der Altstadt für Aufregung.

Was die Landesbeauftragte empfiehlt Als Aufsichtsbehörde im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes kontrolliert die Landesbeauftragte die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften durch Privatpersonen. Kontakt: Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow. Um Beschwerden von Nachbarn zu vermeiden, empfiehlt die Landesbeauftragte bei der Installation einer Videoüberwachung: Beschränkung des Erfassungsbereichs auf das eigene, familiär genutzte Grundstück; beschilderter Hinweis auf Videoüberwachung; Information an die Nachbarn über den Erfassungsbereich. Videoüberwachungen angrenzender Straßen, Plätze oder Gehwege sind unzulässig. Allerdings sind in besonderen Einzelfällen Ausnahmen möglich. Dabei hat eine Abwägung mit den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten betroffener Anwohner zu erfolgen.

Denn die Überwachungstechnik mit dem superweiten Sichtwinkel entspringt keiner behördlichen Genehmigung, wie in einem Fußballstadion oder einer U-Bahn-Station. Vom Dachkasten eines Privatgebäudes aus speichert die Kamera alles, was im öffentlichen Bereich rund um das Haus Marktstraße 22 vor sich geht. Ein Unding, sind sich empörte Nachbarn einig, die ihre Namen lieber nicht in der Zeitung lesen wollen – aus Unsicherheit über unvorhersehbare Folgen einer öffentlichen Kritik.

Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer muss sich mit Beschwerden von Anwohnern der Marktstraße wegen einer Videoüberwachung beschäftigen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dafür bekommt Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer den Unmut der Bürger zu spüren. „In meiner Sprechstunde haben sich einige Familien beschwert. Wir sind uns einig, dass wir diese Videoüberwachung nicht wollen. Die Menschen in der Nachbarschaft und auf der Straße fühlen sich in ihrer Privatsphäre gestört. Ich sehe dafür auch keine Rechtsgrundlage“, sagte Meyer der MAZ auf Nachfrage.

Landesbehörde ist zuständig

Doch der Hilferuf des Ortsvorstehers bei der Ordnungsbehörde des Amtes Beetzsee verhallte bisher ohne Folgen. Die Verwaltung sieht sich außerstande gegen die Kameraüberwachung vorzugehen. Amtsleiterin Katrin Mühlenberg: „Wir verstehen den Unmut der Bürger. Aber die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Brandenburger Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht. Dort müssen Betroffene ihre Einwände geltend machen.“ Immerhin kann eine datenschutzrechtlich unzulässige Videoüberwachung eine Ordnungswidrigkeit darstellen, die nur von der Landesbehörde mit einem Bußgeld geahndet werden kann.

Hausbesitzer verteidigen Kamera

Warum überhaupt die ganze Überwachungstechnik? Für die Montage sind Marija Urbanc und Beate Böck verantwortlich. „Wir schützen unser Haus“, verteidigen die beiden Frauen ihre Kamera. Das Ehepaar berichtet von einem angeblichen Brandanschlag auf die Fassade. Unbekannte sollen Speiseöl unter ihrem vor der Haustür geparkten Geländewagen gekippt haben, um den Besitzern ein Umweltproblem unterzuschieben. Seither parkt Marija Urbanc ihren Wagen auf einer Kunststoffplane, was im Ortsbeirat für Spekulationen über die Herkunft von Ölflecken auf dem Pflaster sorgte.

Von diesem Eckhaus in der Marktstraße werden Teile des öffentlichen Bereichs mit einer Kamera überwacht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nun soll die Kamera dabei helfen, mögliche Bösewichte zu überführen. Ein gelbes Hinweisschild an der Fassade informiert über die Videoüberwachung und soll zusätzlich für Abschreckung sorgen. „Es gibt aber keine Live-Übertragung per Monitor. Die Aufnahmen werden auf einem Chip gespeichert, den wir nur auf besondere Veranlassung auslesen“, erklären die Hausbesitzer. Einen Anlass gab es schon. Scherzbolde haben in einer Nacht rot-weißes Flatterband vor ihre Eingangstür gespannt. Nur Personen sind auf dem Foto nicht zu sehen. „Wir tun niemand etwas. Gute Nachbarschaft ist uns wichtig“, versichert das Ehepaar.

Keine Nachbargrundstücke

Trotzdem können die Kamerabetreiber wegen des rechtlich höchst unsicheren Rahmens nicht auf Verständnis ihrer Nachbarn hoffen. „Wo soll es hinführen, wenn wir das alle machen würden“, fragt sich zum Beispiel eine Pritzerberin, die sich in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung gestört sieht. Eigentlich sind die Vorgaben des Gesetzgebers klar. Nachbargrundstücke dürfen nicht gefilmt werden. Auch Aufnahmen von öffentlichen Bereichen, wie Straßen und Gehwege sind durch private Anlagen verboten – in der Regel.

Ausnahmen von der Regel

Doch der Teufel kann im Einzelfall stecken. Zum Beispiel, wenn Hausbesitzer mehrfach Opfer von Straftaten geworden sind. In solchen Ausnahmefällen ist die Überwachung eines schmalen Gehwegstreifens vor dem Haus denkbar. Im Streitfall muss ein Sachverständiger feststellen, welche Bereiche von der Kamera unzulässigerweise erfasst werden. Landes-Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge verweist in einer Bürgerinformation daher auch auf den Zivilgerichtsweg, um sich mit juristischer Hilfe gegen eine permanente Beobachtung zur Wehr zu setzen. Doch so weit wollten die Pritzerber Anwohner der Marktstraße eigentlich nicht gehen. Sie hatten auf eine schnelle Lösung gehofft. Nächste Woche Donnerstag hat Klaus Meyer das Thema auf die Tagesordnung der Ortsbeiratssitzung gesetzt.

Von Frank Bürstenbinder