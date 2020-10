Pritzerbe

Motor raus, Räder ab, Kabine runter. So richtig glauben wollte es niemand, dass aus einem Berg von Einzelteilen wieder ein funktionstüchtiger Fortschritt-Traktor wird. Daniel Schulze hat das Gegenteil bewiesen. Ein Jahr lang opferte der Pritzerber seine Freizeit, um den berühmtesten Universaltraktor der DDR, einen ZT 300, originalgetreu aufzubauen. Gut 50 Jahre tat der 90-PS-Schlepper seinen Dienst. Erst in einer LPG, dann bei einem privaten Hofbesitzer – bis ihn Schulze vor einem drohenden Maschinen-Infarkt rettete.

Daniel Schulze am Steuer des 1968 vom Band gelaufenen ZT 300. Quelle: Frank Büstenbinder

Blitzeblank mit grau-weißer Kabine und einer Motorverkleidung in Blutorange steht er jetzt da, fahrbereit und vom Tüv abgenommen. „Einfach war die Restaurierung nicht, doch zum Glück haben die Konstrukteure in Schönebeck großen Wert auf einen reparaturfreundlichen Aufbau gelegt“, berichtet Schulze. So sind die vier Schrauben für den Motorblock schnell gelöst. Zum Herausheben des Aggregats holte sich der Pritzerber technischen Beistand im Ort. Das Nockenwellenrad musste ausgetauscht werden. Ersatzteile gibt es heute noch in Ludwigsfelde, wo einst der W 50 vom Band lief. Der baugleiche Lkw-Motor trieb auch den ZT 300 an.

Der 90-PS-Motor läuft wieder wie geschmiert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch die Beschaffung grobstolliger Reifen und neuer Fenstergummi war kein Problem. „Viele Ersatzteile werden im Internet gehandelt. Das erleichtert Reparaturen enorm“, weiß der Schlepper-Fan. Als etwas komplizierter erwies sich die Suche nach einem neuen Kotflügel. Doch zum Glück gibt es in der Schrauber-Szene immer einen, der einen kennt. Die Lackierung überließ Schulze einem Fachmann, in komplizierten Phasen war Björn Böhmer an seiner Seite. Der Traktor hat eine funktionierende Heizung. Die Lüftung ist unschlagbar einfach: Fahrertür auf, Front- und Heckscheibe sowie das Dach aufgestellt – guter Durchzug ist dann garantiert. Dank Hängerkupplung, Ackerschiene und Dreipunktanbau kann der Schlepper alles ziehen, was in der Landwirtschaft gebraucht wird – vom Miststreuer bis zum Güllewagen.

Originalgetreu sind auch Scheinwerfer und Blinklicht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Doch was macht man als Pritzerber Fährmann mit einem Traktor? Daniel Schulze fährt zu Oldtimertreffen, testet den ZT 300 vor einen Pflug oder dreht eine Sonntagsrunde um Pritzerbe. Der gelernte Maler und Lackierer bastelte schon als Jugendlicher an Mopeds, restaurierte eine Touren-AWO, Baujahr 1955, und baute einen legendären DDR-Geräteträger RS09 (Molli) neu auf. Doch dann sollte etwas Großes her, am besten ein Traktor. Im Internet wurde der Technik-Fan fündig. Ein Besitzer aus der Gegend von Gardelegen wollte sich von seinem ZT 300, Baujahr 1968, trennen. Doch statt Geld war der Anbieter scharf auf ein von Schulze restauriertes Schwalbe-Moped. „So kam es kurzerhand zum Tausch, den ich nicht bereut habe“, berichtet Schulze. Per Tieflader wurde der Schlepper nach Pritzerbe geholt und dort in einer Scheune auf sein zweites Leben vorbereitet.

Von Frank Bürstenbinder