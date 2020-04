„Kalle“ angelt wieder: Pritzerbes berühmter Fischer hat seine Hand zurück

Pritzerbe

Fische fangen ist nicht verboten. Deshalb darf der berühmte Pritzerber „Kalle“ auch in diesen Zeiten seine Rute auswerfen. Pünktlich zum Osterfest kehrte der unermüdliche Angler an seinen Stammplatz zurück. Nicht irgendwo auf der Havel, sondern an der viel befahrenen Bundesstraße 102. Wie das?

Aus Gips und Kunststoff

Dieser „Kalle“ ist kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern ein Fischer mit Gips und Kunststoff in den Adern. Seit 21 Jahren grüßt der künstliche Pritzerber mit dem meisten Sitzfleisch alle Vorbeifahrenden und Gäste der Stadt. Für manche ist er zum Schutzpatron des über 1050 Jahre alten Fischer- und Schifferstädtchens geworden, andere sehen in „Kalle“ einen modernen Roland am Tor zum Naturpark Westhavelland.

Nach einer Konservierung ist „Kalle“ wieder da. Quelle: privat

Wer so lange unter freiem Himmel aushält, braucht ab und an eine Verjüngungskur. In diesem Winter war es wieder so weit. Der Designer und Tüftler Franz Lorenz von den Pritzerber Kulturerben hegt und pflegt „Kalle“ seit seiner Erschaffung. „Ich bin für die lebenserhaltenden Maßnahmen zuständig. Im Laufe der Zeit quillt der Gips weg, den ich durch glasfaserverstärkten Kunststoff ersetze. Die neue Konservierung wird wieder für einige Zeit halten“, berichtet Lorenz.

Der Pritzerber Designer Franz Lorenz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Außerdem musste sich „Kalle“ im Winterquartier einer heiklen Operation unterziehen. Dem Fischer war eine Hand abgebrochen. Eine Transplantation in der Werkstatt von Lorenz war notwendig. Jetzt sitzt „Kalle“ wieder sicher und zufrieden in seinem Angelkahn. Auf dem Kopf den bronzefarbenen Südwester. Am Körper das wasserdichte Gummizeug. In so langer Zeit musste auch schon mal das Boot ausgewechselt werden. Die ausrangierten Kähne wurden von Pritzerbern gesponsert.

Landwirt hilft mit

Dass „Kalle“ unbeschadet an seinen Angelplatz zurückkehrte, ist Mathias Fredrich zu verdanken. In der Mulde seines Radladers beförderte der Pritzerber Landwirt die beliebte Figur sicher in seinen Kahn und zu seinem Netz zurück. In normalen Zeiten dient die Skulptur auch als Werbeträger für die Veranstaltungen der Pritzerber Kulturerben. Wegen der Corona-Krise hält sich der Verein mit öffentlichen Ankündigungen zurück. Größte Sause wäre eigentlich die „Flambierte Havel“ Anfang August. Was aus dem Spektakel an der Ablage wird, sei derzeit noch nicht abzuschätzen, sind sich Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer und Havelsee-Bürgermeister Günter Noack einig.

So kennen die Pritzerber ihren Fischermeister Karl-Heinz Schenk. Er stand für die Skulptur aus Gips und Schaumstoff Modell. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Kalles“ Geburtsstunde war die 1050-Jahr-Feier Pritzerbes 1999. Nach einer Idee von Ilse und Klaus Stuckenbrock nahmen Kita-Kinder vom echten Pritzerber Fischer Karl-Heinz Schenk ein Gipsmodell ab. Geduldig ließ Schenk damals die Prozedur über sich ergehen. Dafür ging der Fischermeister, der vor 21 Jahren noch ein paar Kilo mehr auf die Waage brachte, in die Stadtgeschichte ein. Den Kindern von heute müssen Erwachsene inzwischen erklären, dass der „Kalle“ vom Stadteingang nichts mit Fritze Bollmann aus Brandenburg zu tun hat.

Von Frank Bürstenbinder