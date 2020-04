Pritzerbes schmuckstes Autowrack wird ausgeschlachtet

Pritzerbe

Polizisten kontrollieren auf der Pritzerber Ablage, ob nicht etwa zwei Menschen zu dicht beieinander stehen. Gastwirte, Geschäftsinhaber und touristische Dienstleister an der Havel müssen auf Besuche durch das Ordnungsamt gefasst sein. Alles ist in diesen Zeiten möglich. Doch wenn es um illegale Ablagerungen geht, kommen die Behörden auch in der Corona-Krise an der Bürokratie nicht vorbei.

Jede Menge Beschwerden

Seit gut acht Wochen verschandelt ein Autowrack die Feldmark am Verbindungsweg zwischen Klärwerk und Marzahner Chaussee. „Ein Unding“, findet Havelsee-Bürgermeister Günter Noack. Bei ihm und dem Pritzerber Ortsvorsteher Klaus Meyer hagelt es Beschwerden und Anrufe. Sämtliche Bemühungen der Kommune, das Altauto aus der Landschaft entfernen zu lassen, sind bislang gescheitert. Offiziell gelten abgestellte Altautos als „gefährlicher Abfall“.

Havelsee-Bürgermeister Günter Noack. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch die Hoffnung auf eine Entsorgung vor den Osterfeiertagen erfüllte sich nicht. „Wir sind enttäuscht, dass es nicht gelingt den Verursacher ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte Bürgermeister Noack der MAZ. Wie ein weißer Fleck in der Landschaft ist der Mercedes schon von der Chaussee aus zu sehen. Es war einmal ein schmucker Dreitürer der C-Klasse, der zu einem Objekt der Ausschlachter geworden ist. Motorhaube und Kofferraum stehen weit offen – eine Einladung zur Selbstbedienung.

Fristen gesetzt

„Wir waren nicht untätig“, verteidigt Ordnungsamtsleiterin Katrin Mühlenberg ihre Behörde. Denn bevor die Verwaltung durchgreifen kann, muss unter Einhaltung von Fristen recherchiert werden. Das Kennzeichen führte die Behörde auf die Spur zur in Salzgitter lebenden Letzthalterin. „Diese gab an, das Auto gerade verkauft zu haben. Die Abmeldung wollte angeblich der Käufer vornehmen“, berichtete Ordnungsamtsleiterin Mühlenberg. Wer der neue Eigentümer ist, bleibt im Dunkeln. Eine Fristsetzung zur Entsorgung kam die Letzthalterin nicht nach. Ein amtlicher Aufkleber war schon nach wenigen Tagen wieder verschwunden.

Mit Reifenpanne abgestellt

Doch wie gelangte das Auto überhaupt nach Pritzerbe? Angeblich soll der Käufer bei der Fahrt aus Niedersachsen eine Reifenpanne gehabt haben. Mit kaputter Felge wurde der Mercedes unweit des Klärwerks abgestellt. Der Fahrer soll mit dem Zug seinen Weg fortgesetzt haben. Warum es dem Käufer nie in den Sinn kam, das Coupé nachzuholen, bleibt unklar. Immerhin: gut erhaltene Exemplare sind auf dem Markt noch wenige tausend Euro wert. Den Kritikern sind diese Umstände relativ egal.

Unbekannte haben damit begonnen, den Mercedes auszuschlachten. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wir verstehen, dass sich Leute über das Autowrack ärgern. Doch wir sind in der Pflicht alle Umstände der Eigentumsverhältnisse zu prüfen“, so Ordnungsamtsleiterin Mühlenberg. Wie geht es jetzt weiter? Als öffentlich – rechtlicher Entsorgungsträger müsste der Landkreis über seine kreiseigene Abfallentsorgungsgesellschaft APM eingreifen. Ein Antrag wurde vor den Feiertagen gestellt. Denkbar ist auch, dass das Amt Beetzsee den Wagen zunächst zum Betriebshof der Stadt Havelsee verbringen lässt, um eine Gefahr für die Umwelt zu beseitigen.

Nur wenige Altautos

Eine letzte Entscheidung ist noch nicht gefallen. Die Zahl der kreisweit abgestellten Altautos bewegt sich seit Jahren im niedrigen einstelligen Bereich. Die Entsorgungskosten von rund 350 Euro je Wrack werden, wie bei allen illegalen Ablagerungen, auf die Müllgebühren umgelegt.

Von Frank Bürstenbinder