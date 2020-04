Radeweger Landfrau schneiderte ihr Brautkleid selbst, heute näht sie Behelfsmasken

Radewege

Auch die Landfrauen des Kreisverbandes beteiligen sich an der riesigen Aktion zum Nähen von Behelfsmasken für Mund und Nase zur Verringerung der Ansteckungsgefahr während der Covid-19-Pandemie. Eine der fleißigen Näherinnen ist Hedwig Ranke aus der Ortsgruppe Radewege. Die gelernte Floristin hat sich das Nähen mit Hilfe ihrer Mutter in ihrer Jugend selbst beigebracht. Früher hat sie alles für ihre Familie selbst genäht. Sogar das eigene Hochzeitskleid ist auf ihrer Nähmaschine entstanden.

Schon ihr Hochzeitskleid nähte sich Hedwig Ranke selbst. Quelle: privat

Als es schicke Kleidung nicht immer und vor allem nicht so billig zu kaufen gab, hat sie ihre ganze Familie mit Windjacken und anderen Kreationen eingekleidet. Auch heute ist die Nähmaschine stets einsatzbereit. Irgendwo gibt es immer mal was auszubessern, zu ändern oder auch mal Gardinen zu nähen. Jetzt entstehen bei Hedwig Ranke Behelfsmasken aus Baumwollstoffen, die kochfest sind. Die Vorlagen dazu hat sie aus dem Internet. Ihre Masken sind dreilagig mit einem Draht über der Nase, damit sie besser sitzen. Der Draht ist zum Waschen herausnehmbar.

Die Rankes tragen ihre Masken selbst, wenn sie einkaufen gehen oder verschenken sie an Familie, Freunde, Nachbarn und ehemalige Kollegen. „So haben die 70-jährige Nachbarin, der Physiotherapeut von nebenan und die Blumenhändlerin, die noch für Beerdigungen im geschlossenen Laden steht, eine bekommen. Wegen der aufwendigen Anfertigung ist eine Massenproduktion nicht möglich. Aber wir finden, dass die Masken auch ein bisschen schön sein sollen“, erzählt die Landfrau. Für die Herstellung von zehn Masken benötigt sie etwa zwei Stunden.

Von Hedwig Ranke genähte Behelfsmasken. Quelle: Petra Müller

Die Radeweger Landfrauen verbindet eine jahrelange enge Zusammenarbeit mit dem Domstiftsgut Mötzow. Da dort gegenwärtig zahlreiche Erntehelfer tätig sind, die auch einen Schutz benötigen, haben sie drei mobile Nähmaschinen aus ihrem Bestand dorthin ausgeliehen. So können sich die Erntehelfer selbst mit Behelfsmasken ausstatten.

Nähkurs abgesagt

Eigentlich wollten die Landfrauen des Kreisverbandes im März in ihrer Kreativ-Küche in Ragösen mit einem Nähkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger beginnen. Auch dieser Kurs musste wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt werden. So muss erstmal jede Anfängerin ohne fachmännischen Rat allein an ihrer Nähmaschine üben. In der Geschäftsstelle werden jetzt Tipps gegeben, Kontakte hergestellt, Stoff- und Gummibandspenden angenommen und an die Näherinnen verteilt.

Ortsgruppen machen mit

Natürlich gibt es viele Landfrauen, die nähen können und in diesen Tagen ihre Kenntnisse für die Anfertigung von Behelfsmasken vor Mund und Nase zur Verminderung der Ansteckungsgefahr nutzen. Eine Umfrage hat ergeben, dass in nahezu allen Ortsgruppen solche Masken angefertigt und an Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn, Betreuungseinrichtungen und Arztpraxen verschenkt werden. Die Frauen wollen mit den waschbaren Masken auch den Markt entlasten. Die richtigen Schutzmasken sollen dem Personal in Kliniken und Heimen vorbehalten bleiben und nicht nach einem kurzen Gebrauch, wie dem Einkauf im Supermarkt, gleich im Müll landen.

Von Petra Müller