Neuer Radweg kostet 1,6 Millionen Euro

Kranepuhl

Die Arbeiten am künftigen Radweg zwischen Kaltenhausen und Tieckow nehmen immer mehr Gestalt an. Derzeit sind Bauarbeiter damit beschäftigt, die Zäune entlang der Trasse zu versetzen, dort, wo das Land Grund aufgekauft hat für den neuen Radweg.

Bis zum 27. März sollen diese Arbeiten möglichst abgeschlossen sein. Bereits erfolgt sind umfangreiche Rodungen entlang der Landesstraße 962. Sie gingen vor allem im Februar über die Bühne. Derzeit sind die Arbeiten zwischen Krahnepuhl und Tieckow. Am Straßenrand stehen Bagger, Arbeiter sind dort im Einsatz. Die Baustelle zieht sich über mehrere Hundert Meter hin.

Strecke sieben Kilometer lang

Nach Angaben von Cornelia Mitschka, Sprecherin des Landesamtes für Straßenwesen Brandenburg, liegen die Gesamtkosten für den Radwege-Bau bei 1,64 Millionen Euro. Die Länge der Strecke beträgt 7,4 Kilometer. Auch sogenannte Krümmungsverbesserungen wird es geben. Was das bedeutet? „Gefährliche Kurven werden entschärft“, sagt Cornelia Mitschka.

An vielen Grundstücken sind bereits neue Zäune aufgestellt, rund drei, vier Meter versetzt Richtung Havel zum vorherigen Verlauf. Dies alles gehört zu den bauvorbereitenden Maßnahmen vor dem eigentlichen Start der Tiefbauarbeiten.

Hunderte Bäume sind gefällt

1400 Bäume auf zwei Hektar Gesamtfläche sind bereits vor Wochen gefällt worden. Der Radweg wird zwischen Tieckow, Kranepuhl, Briest und Kaltenhausen gebaut. Die Arbeiten sollen laut Plan im August beginnen. Bis zum September 2021, also binnen eines guten Jahres, soll die Strecke dann über einen fertigen Radweg verfügen.

„Angesichts der derzeitigen Umstände kann und wird dafür aber niemand eine Garantie übernehmen“, sagt Cornelia Mitschka.

Wie nötig der Radwegebau ist, wird auch an diesem Tag deutlich. Zwei Radfahrer balancieren Tüten an ihren Zweirädern auf der kurvigen Strecke. Ein Jogger ist ebenso auf der schmalen und kurvigen Landstraße unterwegs. Auch Fußgänger sind immer wieder gezwungen, am Rand der Fahrbahn zu laufen.

Von Marion von Imhoff