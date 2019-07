Der Schwalbenschwanz ist in vielen Gegenden Deutschlands selten geworden. In Gärten sollten die auffälligen Raupen unbedingt geschont werden. Weil sie einzeln auftreten, richten sie keinen spürbaren Schaden an.

Raupen müssen sich vor Vögeln in acht nehmen. Dass nicht aus jeder Puppe ein Falter schlüpft, liegt auch an Parasiten, bei denen es sich um Larven anderer Insekten handelt. Auch fertige Schmetterlinge haben Feinde, zum Beispiel die Hornisse.

Im Mai schlüpfen die Falter der ersten Generation. Die zweite Generation folgt im Juli, deren Nachkommen in der Regel als Puppe überwintern und ihre Entwicklung zum Falter im nächsten Frühjahr fortsetzen.