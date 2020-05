Marzahne

Aus den Hähnen kommt nur Luft: im Havelsee-Ortsteil Marzahne sind 40 Haushalte von der zentralen Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Grund: In der Ortslage, in Höhe der ehemaligen Baumschule, hat es einen Rohrbruch gegeben. Das Wasser tritt an den Rändern der Ortsdurchfahrt aus. Reparaturtrupps sind bei der Arbeit.

Sperrung in Aussicht

Doch momentan gibt es noch keine Freigabe des Landesbetriebes Straßenwesen für Sperrmaßnahmen. Havelsee-Bürgermeister Günter Noack geht davon aus, dass mindestens eine halbseitige Sperrung der Marzahner Straße nötig sein wird. Kraftfahrer müssen sich in den nächsten Stunden auf mögliche Behinderungen in der Ortslage von Marzahne einstellen.

Von Frank Bürstenbinder