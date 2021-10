Roskow: Diebe klauen Benzin aus Schuppen

Roskow

Die Benzinpreise steigen und prompt klauten am Wochenende Unbekannte mehrere gefüllte Kanister Benzin. Der Polizei zufolge, standen die Behälter im Schuppen einer öffentlichen Einrichtung. Wann genau es zu dem Diebstahl in der Dorfstraße in Roskow kam, ist unklar.

Fest steht: der Kraftstoff wird mit den steigenden Benzinpreisen immer wertvoller. Ob das allerdings im Zusammenhang mit der Tat steht ist vollkommen ungewiss. Die Polizei ermittelt. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, kann diese unter 03381/5600 an die Polizei melden.

Von Judith von Plato