Roskow

Thomas Schulz (Freie Bürger und Bauern) bleibt Bürgermeister der Gemeinde Roskow. Er erhielt am Wahlsonntag knapp 62 Prozent der Stimmen. Auf seinen Gegenkandidaten Wolfgang Börstler (Wir für Roskow) entfielen 38 Prozent der Stimmen. Das ist das vorläufige Endergebnis, das das Amt Beetzsee am Montag bekannt gegeben hat.

Die Gemeindevertretersitzung von Roskow sieht nach der Wahl folgendermaßen aus: Mit Thomas Schulz, Werner Rostek, Petra Szymoniak und Roland Krause ziehen vier ehrenamtliche Kommunalpolitiker für die Freien Bürger und Bauen in das Gremium. Wir für Roskow hat fünf Sitze ergattert: Thomas Kämmerer, Wolfgang Borstler, Sebastian Müller, Steffen Schaale und Udo Schultze sind gewählt. Für die Wählergemeinschaft Ernst-Thälmann-Straße zieht Sabine Loewe in das Gemeindeparlament.

In Weseram entfielen auf Werner Rosteck bei der Ortsvorsteherwahl 81,4 Prozent der Stimmen. In Lünow erhielt Petra Szymoniak 86,4 Prozent der Ja-Stimmen. Knapp, aber nach Angaben von Amtsdirektor Guido Müller ausreichend für Thomas Kämmerer ist es in der Ortsvorsteherwahl in Roskow ausgegangen: Kämmerer erheilt 55,3 Prozent der Stimmen, Gegenkandidat Thomas Schulz 44,7 Prozent.

Von Marion von Imhoff