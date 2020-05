Roteiche kippt auf Förstergrab in der Bagower Heide

Bagow

Als Friedrich Wagenitz 1922 mitten unter Eichen und Kiefern begraben wurde, waren Ruheforste unbekannt. Der verdiente Revierförster genoss für seine Zeit ein Privileg, das ihm sein Dienstherr verschaffte. Fernab vom nächsten Kirchenacker durfte der mit 64 Jahren verstorbene Wagenitz dort seine letzte Ruhe finden, wo er sein Leben lang wirkte – mitten in der Bagower Heide. Was der geschätzte Mann des Waldes in den von Ribbeckschen Besitzungen pflanzte, wird heute geerntet oder erfreut immer noch das Herz des Wanderers.

Der Weg zum Förstergrab unweit des Naturlehrpfades um den Bagower Bruchsee ist gut ausgeschildert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Doch wer das gut ausgeschilderte Förstergrab in diesen Tagen besucht, ist enttäuscht. Fast ein Jahrhundert hat das eingezäunte Familiengrab im Grünen, wo auch Wagenitz’ Ehefrau Emma bestattet wurde, hinter sich. Eine bei Sturm gefallene Roteiche hat die eiserne Umzäunung in einen Schrotthaufen verwandelt. Nur der Eingangsbereich zu Waidmannsruh, wie über dem Rundbogen in grünen Buchstaben zu lesen ist, blieb unzerstört. Dafür haben Wind und Wetter dem gemauerten Sockel, auf dem ein großer Findling zu Ehren des Revierförsters steht, zugesetzt. Die Aufschrift auf dem Grabstein seiner Frau ist kaum mehr zu entziffern. Die Platte zum Gedenken an seinen treuen Hund ist in mehrere Teile zerbrochen.

Das Tor zum Förstergrab ist unzerstört geblieben. Quelle: Frank Bürstenbinder

Revierförster Ralf Bärthel, im Unterschied zu seinem Vorgänger im Dienst des Landes tätig, kennt das Dilemma. „Ein fauler Baum hat einen ziemlichen Schaden angerichtet. Die umgestürzte Roteiche wurde inzwischen manuell beseitigt“, sagte Bärthel der MAZ. Weil er sich dem forstlichen Erbe von Wagenitz verpflichtet fühle, wolle er Hilfe für die beschädigte Grabstätte organisieren. Es gebe noch Nachkommen des im Wald bestatteten Forstmannes, zu denen er Kontakt habe. Außerdem wolle er sich mit Handwerkern aus der Region besprechen, wie der ursprüngliche Zustand wieder hergerichtet werden könne.

Parzelle im Privatwald

Zwar befindet sich die Parzelle mit dem Förstergrab im Privatwald, doch Revierförster Bärthel ist bei Besitzer Werner von Ribbeck in hoheitlicher Funktion tätig. Der Chef des Hauses Ribbeck in der Bagower Linie versicherte der MAZ auf Nachfrage, dass auch er sich in enger Absprache mit dem Revierförster für eine Rekonstruktion der Anlage einsetzen wolle. „Ich bin auch zu einer finanziellen Beteiligung bereit“, sagte der in Bayern lebende Werner von Ribbeck, dem auch das Gutshaus in Bagow gehört. Wegen der coronabedingten Ausgangssperre kann von Ribbeck erst wieder in den nächsten Tagen zurück an den Beetzsee kommen, um erste Absprachen zu treffen.

Hinweistafel an der Kreuzung, wo sich fünf Wege treffen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Revierförster Wagenitz muss schon beim Urgroßvater von Werner von Ribbeck tätig gewesen sein und den Waldreichtum vermehrt haben. Damals wurden die beiden Rittergüter Ribbeck und Bagow noch unter einem Dach bewirtschaftet. Der letzte Herr auf beiden Gütern war Rittmeister Hans von Ribbeck. 1944 wurde er durch das NS-Regime enteignet und im Februar 1945 im KZ Sachsenhausen umgebracht. Nach der Wende kaufte die Familie 1997 das Gutshaus Bagow und große Forstliegenschaften zurück, weil es nicht zu einer Rückübertragung kam. Seither befindet sich die Ruhestätte von Friedrich Wagenitz wieder im Wald seiner einstigen Herrschaft.

Von Frank Bürstenbinder