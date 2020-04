Saisonstart abgeblasen: Kiez Bollmannsruh wird zum Geisterdorf

Bollmannsruh

Das kommende Wochenende war als perfekter Saisonstart geplant. Erst wollte der Humanistische Regionalverband (HRV) in Brandenburg zum Hexenfeuer einladen. Dann hätten drei Jugendfeiern für Glanz im Mai gesorgt. Als Krönung aber sollte sich das Kinder- und Jugenderholungszentrum Bollmannsruh ( Kiez) mit neuen Attraktionen der Öffentlichkeit präsentieren.

Alles abgesagt

Dann kam Corona. Alle HRV-Veranstaltungen sind abgesagt. In Bollmannsruh liegt das große Tor zum vereinseigenen Freizeitareal in Ketten. Die Bungalowsiedlung am Beetzsee gleicht einem Geisterdorf. Küche, Rezeption, Service und Pädagogik sind in Kurzarbeit. In diesem Frühjahr wird es keine Gäste geben. Für das Ferienlager eine Katastrophe. „Niemand weiß, wann wir wieder Übernachtungen anbieten können. Jetzt geht es darum, eine Insolvenz zu vermeiden“, erläutert Axel Krause die angespannte Situation.

Leere Bungalows im Kiez Bollmannsruh. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dabei sah alles nach einem Jahr der Rekorde aus. Erstmals hätte das Kiez mit seinem Gästehaus und über 40 Bungalows die Schallmauer von 30 000 Übernachtungen durchbrechen können. Bei Familien, Schulklassen und Vereine hat Bollmannsruh einen guten Ruf. Jetzt kann es passieren, dass die gesamte Saison abgeschrieben werden muss. Noch gibt es keine Signale vom Land, wann überhaupt daran zu denken ist, die Einschränkungen im Tourismus- und Beherbergungsgewerbe spürbar zu lockern. Beetzsee-Amtsdirektor Guido Müller hatte schon vor Wochen den Hotels, Pensionen, Ferienhausbetreibern und Campingplätzen zwischen Havel und Beetzsee schwere Zeiten prophezeit.

Ehrenamtliche Hilfe

Der HRV als gemeinnütziger Verein und Träger des Kiez hat angesichts der ungewissen Zukunft die Unterhaltung des rund zehn Hektar großen Geländes auf ehrenamtlich Füße gestellt. Kiez-Freunde und Vereinsmitglieder sorgen jetzt in ihrer Freizeit dafür, dass trotz der Krise weitere Bungalows renoviert werden. Schon über die Wintermonate ging es mit der Auswechslung von Fenster und Türen weiter. Die Steganlage wurde repariert, das Café verschönert, ein neues Wegeleitsystem aufgebaut.

Eine Ausstellung über die Ur- und Frühgeschichte am Beetzsee gehört zur neuen Bollmannburg im Kiez. Wegen Corona muss die Eröffnung warten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Als neue Attraktion ist jedoch die Bollmannburg gedacht. „Ein Eventbereich mit pädagogischen Ansprüchen in den Bereichen Medien, Natur und Museum“, erklärt Medienpädagogin Julia Roscher. Dafür wird gerade ein Areal rund um das ehemalige Kanuhaus umgestaltet. Mit Kräuterbeeten, Flechtzäunen und einer kleinen Ausstellung über die Ur- und Frühgeschichte am Beetzsee, wie sie vom ehemaligen Päwesiner Lehrer und Heimatforscher Herbert Langhammer entwickelt wurde. Mit dabei ein noch von Langhammer gebautes Modell, dass einen Querschnitt durch den Riewender Burgwall zeigt.

Wintermarkt geplant

Andere Exponate steuerte Slawen-Fan Jens Wiedicke bei, wie zum Beispiel eine Töpferscheibe, auf der sich kleine und große Besucher selbst einmal im Umgang mit Ton üben können. Wegen Corona soll die Eröffnung der Bollmannburg im Herbst nachgeholt werden. Dann soll es eigentlich auch einen Herbstmarkt mit Konzert und erstmals auch einen Wintermarkt in Bollmannsruh geben. So jedenfalls die jetzigen Pläne.

Mit viel ehrenamtlicher Unterstützung geht die Renovierung von Bungalows im Kiez Bollmannsruh auch in der Zwangspause weiter. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weil das Brandenburger Bildungsministerium schon mal vorsorglich bis zum Jahresende alle Klassenfahrten untersagt hat, rechnet HRV-Geschäftsführer Krause in dieser Saison nicht mehr mit Besuchern aus Schulen. Von den Angeboten im Kiez sollen sich dafür hoffentlich im Sommer vermehrt Familien angesprochen fühlen. Die separate Unterbringung in Bungalows könnte zum Zünglein an der Waage werden, sollten Behörden über erste Lockerungen im Tourismusgeschäft nachdenken. „Selbst ihr Essen könnten Gäste in der Küche abholen und in den Bungalows zu sich nehmen“, meint Krause.

Gutscheine können helfen

Unklar ist noch der Umgang mit dem für die Öffentlichkeit sonst zugänglichen Badestrand. So lange die Allgemeinverfügung zur Schließung der Einrichtung gilt, ist auch ein Zugang zum Wasser durch den Kiez-Haupteingang nicht möglich. „Wir werden genau beobachten, wie die Aufsichtsbehörden im Sommer den Umgang mit öffentlichen Badestellen regeln werden“, so HRV-Geschäftsführer Krause. Wie andere touristische Dienstleister hat das Kiez Gutscheine aufgelegt, die in der Zwangspause online über brandenburghilft.de erworben und später für die gesamte Palette der Freizeitmöglichkeiten eingesetzt werden können.

