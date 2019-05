Jahre nach Haftstrafe und Privatinsolvenz wegen fehlgeschlagener Immobiliengeschäfte läuft es wieder gut für Karsten Speck. Tourneen und Theater-Engagements führen den Schauspieler durch ganz Deutschland. Aktuell feiert er mit den anderen Akteuren der Boulevardkomödie „Aufguss“ Erfolge.

Eigentlich wollte Karsten Speck Opernsänger werden, wechselte dann aber 1982 von der Hochschule für Musik „ Hans Eisler“ zur Hochschule für Schauspielkunst „ Ernst Busch“. Er war bis 1989 Mitglied im Kabarett „Die Diestel“, war letzter Moderator der Show „Ein Kessel Buntes“.

Nach der Wende stand Karsten Speck unter anderem in der Krankenhausserie „Drei Mann im Bett“ mit Jochen Busse vor der Kamera. Er fuhr drei Mal auf dem „Traumschiff“. Millionen kennen ihn noch aus der TV-Serie „Hallo Robbie“ in der Rolle als Meeresbiologe Dr. Jens Lennert, die er ab 2001 in 56 Folgen besetzte.