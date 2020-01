Päwesin

Bislang noch unbekannte Täter haben in Päwesin zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Die Taten ereigneten sich vermutlich in der Nacht zum Mittwoch. Die Besitzer entdeckten die Schäden am Neujahrsmorgen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Unbekannten schlugen demnach an einem VW-Transporter mehrere Scheiben ein. Dann durchwühlten die Täter das Fahrzeuginnere und stahlen diverse Gegenstände. Die Summe des entstandenen Sachschadens ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Offenbar in der selben Nacht schlugen Unbekannte an einem anderen Auto in Päwesin ebenfalls die Scheiben ein und durchsuchten den Wagen. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren. Die Kripo in Brandenburg an der Havel ermittelt und sucht nach den Tätern.

Von MAZ