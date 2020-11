Mittelmark

Zitz im Fiener Bruch könnte schöner sein. Wenn es nicht die städtebauliche Katastrophe in der Mitte der über 1000 Jahre alten Siedlung gäbe. Unübersehbar ist das verschlissene Gebäudeensemble an der Kreuzung, wo die von der Kirche kommende Dorfstraße auf die Ortsdurchfahrt (L 961) trifft. Gleich gegenüber dem Denkmal für die Befreiungskriege, das an Kämpfe einer preußischen Kavallerieschwadron und der Zitzer Dorfbevölkerung gegen plündernde französische Soldaten erinnert, sieht es aus, als hätte Zitz den Aufstand gegen Napoleon doch noch verloren.

Gehweg nicht nutzbar

„Wir müssen unbedingt etwas unternehmen“, sagt Ortsvorsteher Alfred Knoblauch und zeigt auf die mit einem rot-weißen Schrankenzaun abgesperrte Schmuddelecke. Die besteht aus viel Mauerwerk, das schon lange keinen Putz mehr gesehen hat. Ob der Schornstein eines verlassenen Wohnhauses den nächsten Wintersturm übersteht, ist fraglich. Die Natur holt sich die ersten Dächer zurück. Leere Fensterhöhlen bieten keinen schönen Anblick, erste Biberschwänze lösen sich von einem Werkstattdach. Seit Jahren kann der am Grundstück vorbeiführende Gehweg nicht genutzt werden – zu gefährlich.

Der Wusterwitzer Amtsdirektor Michael Hase. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für den Ortsvorsteher ein Unding. „Immer wieder haben wir das Amt Wusterwitz auf den unhaltbaren Zustand hingewiesen. Doch passiert ist bisher nichts“, berichtet Knoblauch der MAZ. Auch auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung von Rosenau appellierte der Zitzer an Amtsdirektor Michael Hase etwas gegen den gefährlichen Verfall zu unternehmen. Doch im Moment ist unklar, wem die Problemimmobilie überhaupt gehört. Der letzte Betreiber der einst florierenden Dorfschmiede hat Zitz schon lange verlassen, doch möglicherweise steht dessen Name nicht einmal im Grundbuch. Nachkommen gibt es, doch niemand will etwas mit der alten Schmiede zu tun haben. „Wir werden zunächst die Eigentumsverhältnisse prüfen. Dann erst kann entschieden werden, ob eine Verwertung durch die Kommune möglich ist“, sagte Verwaltungschef Hase auf Nachfrage.

Zwangsversteigerung in Rädel

Schrottimmobilien gibt es in fast jedem Dorf. In Zitz hofft Ortsvorsteher Knoblauch auf die Kloster Lehniner Lösung. Dort hat die Gemeinde im Ortsteil Rädel ein heruntergekommenes Wohnhaus über das Amtsgericht Brandenburg zwangsversteigern lassen, weil keine Grundsteuern mehr gezahlt wurden. Ein Weg, der sich als goldrichtig erwies. Statt des Verkehrswertes von 5500 Euro fließen nun 71 000 Euro für das abrissreife Haus in die Kloster Lehniner Gemeindekasse. Auch die Gemeinde Rosenau dürfte für die Zitzer Schmiede in den vergangenen Jahren keinen Cent an Steuern gesehen haben. „In der Verwaltung muss sich nur mal jemand kümmern“, drängt Knoblauch auf eine Lösung.

In Pritzerbe sorgt die Ruine der ehemaligen BHG-Verkaufsstelle in der Dammstraße seit Jahren für Unmut. Der Eigentümer denkt nicht an einen Abriss, Unterstützungsangebote der Stadt wurden abgelehnt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Einen spektakulären Fall auf der Immobilien-Resterampe gibt es auch in Pritzerbe. In der Dammstraße zerbröselt seit der Wende die ehemalige BHG-Verkaufseinrichtung. „Das Dilemma ist für jeden Besucher auf dem Weg in die sanierte Altstadt sichtbar“, ärgert sich Ortsvorsteher Klaus Meyer. Das Dach des Flachbaus ist schon lange eingefallen, die Schaufenster sind zugenagelt. Ein Bauzaun trennt auch in diesem Fall das private Grundstück vom öffentlichen Gehweg. In diesem Fall gibt es einen Eigentümer, der auf der Fläche eine Gewerbe mit Fahrzeugen und Anhängern betreibt.

Beetzsee-Amtsdirektor Guido Müller. Quelle: privat

Alle Versuche, den städtebaulichen Missstand zu beseitigen, scheiterten. „Die Kommune hätte sogar Städtebaufördermittel für den Abriss beigesteuert. Doch es kam zu keiner Einigung“, erinnert sich Havelsee-Bürgermeister Günter Noack. Selbst eine Zufahrt ließ die Stadt bis an die Grundstücksgrenze pflastern. Diese hätte im Falle eines Abrisses als neue Zufahrt dienen können. Alles vergeblich. Nach jahrelangem Stillstand hat jetzt Amtsdirektor Guido Müller eine härtere Gangart angekündigt. So will der Verwaltungschef in einem mehrstufigen Verfahren einen Abriss der ehemaligen BHG durchsetzen. Ein Fachanwalt soll der Kommune den Weg ebnen. Müller hält den zwangsweisen Rückbau für vertretbar, weil eine Sanierung der Ruine nicht mehr helfen würde. Nötigenfalls müsste Havelsee mit den Kosten in Vorleistung gehen, um sie sich anschließend vom Eigentümer zurückzuholen. „Zuvor soll es einen letzten Versuch einer gütlichen Einigung geben“, kündigte Amtsdirektor Müller an.

Von Frank Bürstenbinder