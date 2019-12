Briest

Bei einem schweren Unfall am Dienstag um 6.25 Uhr auf der Landesstraße 962 bei Briest haben ein Mann und seine fünf Jahre alte Tochter so schwere Verletzungen erlitten, dass sie ins Krankenhaus gekommen sind. Der 31-Jährige hatte mit seinem Skoda kurz vor dem Ortseingang Briest in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto überschlug sich.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte Glätte. Feuerwehr und Rettungskräfte eilten zum Unfallort. Nach einer ersten Behandlung im Rettungswagen kamen Vater und Tochter ins Krankenhaus. Die Straße kurzzeitig während der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt. Ein Abschleppunternehmer barg das Auto.

