Vorsicht in der Dammstraße! Die stadteinwärts führende Spur wird derzeit von einem gestrandeten Schwerlasttransport blockiert. Kraftfahrer sollten deshalb in Höhe der Arztpraxis bei Gegenverkehr besonders aufmerksam sein. Für Lkw ist diese Stadteinfahrt an der Kreuzung zur Bundesstraße 102 wegen der beengten Platzverhältnisse nicht nutzbar.

Die Dammstraße ist zur Engstelle geworden. Quelle: Heike Schulze

Eigentlich war der Schwerlasttransport einer Spedition aus dem westfälischen Werl für die Nacht zum Freitag offiziell im Amt Beetzsee angemeldet. Von der Marzahner Chaussee (L 99) kommend, sollte das überlange Gespann auf die B 102 nach Premnitz abbiegen. Der Transport war für die Erweiterungsbaustelle des Müllkraftwerkes vorgesehen. Von Anfang an war klar, dass dafür in Pritzerbe die Ampelanlage und eine Ortstafel kurzfristig abgebaut werden müssen.

Auch auf dem Gehweg ist Vorsicht geboten. Quelle: Heike Schulze

Doch es hat nicht gereicht. Der Fahrer bekam die Kurve nicht, stellte den Sattelauflieger in der Dammstraße ab. Die Zugmaschine ist nicht mehr in Pritzerbe. Ortsvorsteher Klaus Meyer: „Derzeit laufen wohl Bemühungen, um den Transport wieder flott zu machen. Das dürfte nur rückwärts funktionieren. Details sind uns als Kommune unbekannt. Durch die Stadt kommt der jedenfalls nicht.“ Für die MAZ war die Spedition am Sonnabend nicht erreichbar.

Von Frank Bürstenbinder