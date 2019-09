Havelsee - Seelensdorfer feiern kapitalen Geburtstag Wo sich das Rotwild gute Nacht sagt, liegt Seelensdorf. Seit 700 Jahren gehört die Gemarkung zum Domstift. Statt eines Umzugs gab es mächtiges Naturmaterial aus dem Wald zu sehen.

Auf großes Interesse stießen die vielen ausgestellten Abwurfstangen, die im vergangenen Jagdjahr in den Wäldern des Einstandsgebietes gefunden wurden. Das 700-jährige Seelensdorf erlebte am Sonntag die 52. Trophäenschau in Folge. Quelle: Frank Bürstenbinder