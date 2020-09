Seltenheit: Wie eine Litfaßsäule nach Radewege kam

Radewege

Wir kennen sie aus großen Städten. Doch eine Litfaßsäule auf dem Lande? Die gibt es wirklich. In Radewege an der Ecke Dorfstraße/ Sandberg. Und zwar seit der Dorferneuerung in den 1990er-Jahren. Während anderswo die runde Außenwerbung der Großflächenplakatierung weichen musste, gibt es die aus Fertigteilen errichtete Säule in der Dorfmitte noch. Seit wenigen Tagen sogar mit einem frischen Anstrich.

Kinder dürfen malen

„Der Zustand war nicht mehr schön. Schmierfinken und Witterungseinflüsse haben im Laufe der Jahre ihre Spuren hinterlassen. Das wollten wir ändern“, sagte Ortsvorsteher Lutz Mückenheim der MAZ. Außerdem hatte Schulsozialarbeiterin Katrin Otto eine tolle Idee. Der untere Teil der Litfaßsäule soll schon bald von Kindern im Rahmen eines Projektes farbig gestaltet werden.

Radeweges Ortsvorsteher Lutz Mückenheim. Quelle: Frank Bürstenbinder

Doch zuvor musste der Baukörper von Moos, Algen und Schmierereien befreit werden. Dafür sorgte Maler Jan Reich von der Malerwerkstatt Kabelitz in Brandenburg. Schnell mal überstreichen hätte allerdings nicht gereicht. „Der Untergrund wurde gründlich gereinigt und gegen Moosbefall behandelt. Dann folgten zwei Anstriche. Die Säule selbst in Weiß, die mit einer Kugel besetzte Haube in Türkis. Und zwar in Anlehnung an die benachbarte Bücherzelle“, erklärte Reich.

Von Ernst Litfaß erfunden

Auch Radeweges Alt-Bürgermeister Reimund Riechers (85) freut sich über die Renovierung der Litfaßsäule. „Die Säule war eine von vielen Ideen im Rahmen der Dorferneuerung. Leider funktionierte die Nutzung nicht so, wie wir uns das gedacht hatten“, erinnert sich Riechers. Echte Plakatierungen, wie es sich der Berliner Drucker Ernst Litfaß 1854 mit seiner genialen Idee vorstellte, gab es in Radewege kaum. Dafür wilde Beklebungen und immer wieder Schmierereien.

Säule soll sauber bleiben

Dass es dazu nicht mehr kommt, hofft nun Ortsvorsteher Mückenheim: „Neben dem Platz für die Kinderbilder können Interessenten in Absprache mit dem Amt Beetzsee oder der Kommune Dauerwerbung anbringen. Außerdem bitte ich alle Radeweger darauf zu achten, dass die Litfaßsäule ein sauberer Hingucker in unserem Dorf bleibt.“

