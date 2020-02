Förderprogramm für Tourismus gestartet

Weseram

Die Fachdienstleiterin Service Wirtschaftsförderung und Ländliche Entwicklung Tourismus Eveline Vogel informierte gemeinsam mit den Vertreterinnen der Tourismusverbände Fläming und Havelland Ute Wrhstala und Martina Busse sowie Uta Hohlfeld von der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel auf dem Skuddenhof der Familie Behling in Weseram über den Beginn der Antragsstellung im Jahr 2020 für das „ Förderprogramm für kleinteilige touristische Maßnahmen“.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark stellt dafür wieder 50 000 Euro für die Förderung der Qualitätsverbesserung von Ferienwohnungen, Ferienzimmern und Pensionen mit bis zu 20 Zimmern und anderer touristisch relevanter Maßnahmen zur Verfügung. Gefördert werden bis zu 50 Prozent der Kosten, maximal 5000 Euro. Die Unterlagen und genaueren Informationen können auf der Internetseite des Landkreises oder der Lokalen Aktionsgruppe heruntergeladen werden.

Bisher 218 Projekte unterstützt

Seit 2009 bietet der Landkreis Vermietern diese Unterstützung und hat seitdem 218 Projekte, davon 190 Projekte für 153 verschiedene Beherbergungen gefördert. Mehr als 2 Millionen Euro Investitionsvolumen wurden mit 1,28 Millionen Euro gefördert, womit für insgesamt 578 Betten eine Qualitätsverbesserung erreicht wurde.

Auch Familie Behling auf dem Skuddenhof Brandenburg in Weseram hat im vergangenen Jahr diese Förderung in Anspruch genommen. Die Investitionskosten für Insektenschutz in den fünf Ferienwohnungen und Sonnenschutzrollläden für eine Wohnung wurden mit 3000 Euro bezuschusst. Katja Behling ist der Meinung, dass die Antragsformalitäten für das Fördervolumen durchaus vertretbar waren und freut sich, mit der Neuerung mehr Komfort in den Wohnungen bieten zu können.

Sonnen- und Insektenschutz sorgen jetzt für mehr Komfort in den Ferienwohnungen des Skuddenhofs. Quelle: Petra Müller

Die Behlings betreiben eine kleine Skudden-Zucht auf Streuobstwiesen und haben sich mit der Vermietung ein weiteres Standbein geschaffen. Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass man in Weseram sehr gut übernachten kann. Die mit drei Sternen klassifizierten Wohnungen sind hell und freundlich, modern und großzügig eingerichtet. Sauberkeit ist für die Vermieterin, die alles selbst macht und bei Bedarf auch die Maurerkelle in die Hand nimmt, selbstverständlich.

Neben ganz viel Gastfreundschaft bekommen die Gäste auch immer ein großes Informationspaket mit touristischen und gastronomischen Empfehlungen. „Mir macht das Spaß. Ich bin gern Gastgeberin“, sagt die Schafzüchterin, die sich auch um die 40 Mutterschafe mit Nachzucht kümmert. Sie bedauert nur, dass ihr Hof in einem Funkloch liegt und die Fahrradwege um den Hof herum noch erhebliche Lücken aufweisen, sodass sie nicht mit „Bed & Bike“ werben kann.

Von Petra Müller