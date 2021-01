Sparkassen in Wusterwitz und Pritzerbe öffnen nur noch tageweise

Wusterwitz/Pritzerbe

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse ( MBS) wird auch im neuen Jahr das Netz ihrer Geschäftsstellen straffen. Betroffen sind diesmal die Filialen in Wusterwitz und Pritzerbe. Beide Standorte werden ab dem 7.Juni 2021 vom gleichen Team unter einer Leitung geführt. Das hat Folgen für die Öffnungszeiten. Wie MBS-Sprecher Robert Heiduck der MAZ auf Nachfrage bestätigte, reduzieren sich die Servicetätigkeiten in Wusterwitz auf drei Tage in der Woche. Die Pritzerber Sparkasse wird nur noch an zwei Tagen geöffnet sein.

Rund 2000 Konten

In einer ersten Reaktion bedauerte der amtierende Bürgermeister von Wusterwitz, Jürgen Engel, die Entscheidung der MBS: „Jahrelang haben die Banken gutes Geld verdient. Jetzt treffen solche Sparmaßnahmen vor allem ältere Bürger, die nicht mobil und mit dem Internet vertraut sind.“ Das Geldinstitut betreut im Ort rund 2000 Konten. Schon vor zwei Jahren gab die Brandenburger Bank ihre Geschäftsstelle in der Ernst-Thälmann-Straße auf. Zurück blieb nur eine SB-Station mit Geldautomat und Kontoauszugdrucker. So soll es auch bei der Sparkasse in der Walther-Rathenau-Straße laufen. „Die SB-Bereiche für die Bargeldversorgung am Automaten und Kontoauszugdrucker stehen ohne Einschränkung zur Verfügung“, so Pressesprecher Heiduck.

Anzeige

Die MBS-Geschäftsstelle in Pritzerbe wird ab dem 7. Juni 2021 nur noch zwei Tage in der Woche geöffnet sein. Quelle: Frank Bürstenbinder

In der Pritzerber Kirchstraße ist der Einschnitt bei der Sparkasse mit nur zwei Öffnungstagen in der Woche noch größer. Ortsvorsteher Klaus Meyer schwant daher nichts Gutes: „So hat es bei der Post auch angefangen. Erst werden die Öffnungszeiten zusammengestrichen, am Ende die ganze Filiale. Von angeblich gleichen Lebensbedingungen in Stadt und Land entfernen wir uns immer weiter“, beklagt sich Meyer. Auch die Pritzerber Sparkasse führt rund 2000 Konten von Kunden aus der ganzen Stadt Havelsee. Seit dem Sommer hat die Filiale nur noch dienstags und donnerstags auch am Nachmittag bis 17.30 Uhr geöffnet, was bereits für Verdruss sorgte.

Robert Heiduck, Pressesprecher der MBS. Quelle: Elinor Wenke

Anfang April will die MBS alle Kunden in Wusterwitz und Pritzerbe per Brief über die mit den neuen Öffnungszeiten zusammenhängenden Details informieren. Mit Fusionen von Geschäftsstellen hat das Geldinstitut nach eigenen Angaben in anderen Orten bereits gute Erfahrungen gemacht. So zum Beispiel in den beiden Spreewaldgemeinden Straupitz und Groß Leuthen. „Bankfilialen werden immer seltener aufgesucht. Auch in Wusterwitz und Pritzerbe sind die Kundenbesuche zurückgegangen. Darauf reagieren wir, indem wir die Öffnungszeiten ändern. Damit konzentrieren wir die Nachfrage und stärken die Standorte. Wir hoffen, dass sie intensiv genutzt werden“, teilte MBS-Sprecher Heiduck der MAZ mit.

Görzke geschlossen

Weitere strukturelle Veränderungen im Sparkassennetz soll es 2021 in Potsdam-Mittelmark nicht geben. Für Schlagzeilen sorgte im vergangenen Jahr die Schließung der Geschäftsstelle in Görzke, die auch mit einer Unterschriftenaktion und Protesten der Kommunalpolitik nicht verhindert werden konnte. Doch auch im städtischen Raum sind nicht alle Filialen sicher. So trennte sich die MBS 2020 von ihrer Geschäftsstelle in der Plauer Straße in Brandenburg.

Von Frank Bürstenbinder