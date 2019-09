Stadtverordnete diskutieren über AfD-Erfolg in Havelsee

Havelsee

In Briest waren es 36,7 Prozent, in Hohenferchesar 33,3 Prozent. Zur Landtagswahl hat in einigen Ortsteilen mehr als jeder dritte Wähler seine Stimme der AfD gegeben. Den Erfolg der Rechtspopulisten machte am Donnerstagabend Jan van Lessen in der Stadtverordnetenversammlung von Havelsee zum Thema. „Der Wahlausgang kann nicht kommentarlos an uns vorübergehen. Wir sollten mal über die Gründe für den AfD-Erfolg nachdenken“, meinte van Lessen, der zu den Kommunalwahlen unter der Flagge der Bürgerinitiative für ein besseres Havelsee in die SVV eingezogen war.

Macht sich Gedanken über das AfD-Wahlergebnis in Havelsee: Jan van Lessen. Quelle: JACQUELINE STEINER

Auch der Abgeordnete Jens-Peter Heider ( CDU) hält das Wahlergebnis in Briest und Hohenferchesar für „erschreckend“. Seiner Ansicht nach müsse darüber geredet werden, welchen Protest die AfD-Wähler ausdrücken wollten. Wolfgang Vogeler (BI für ein besseres Havelsee) glaubt nicht, dass sich das Ergebnis zur Landtagswahl gegen die kommunalen Akteure richtet. Die Wähler hätten mit ihrer Entscheidung die große Politik abgestraft. Dabei wirke auch die Flüchtlingskrise nach, glaubt Vogeler.

Weniger AfD in den Nachbarkommunen

Für Klaus Meyer (Bürgerbewegung) haben die etablierten Parteien den Brandenburgern einfach nicht genügend Angebote gemacht. Ein Manko, das auch der lokale CDU-Amtsverband zu spüren bekommen habe. Dagegen hätten die Bürgerbewegungen zugelegt, was ihn besonders freue, sagte Meyer. Insgesamt holte die AfD bei der Landtagswahl in der Stadt Havelsee 27,8 Prozent der Stimmen, weit vor der SPD mit 24,1 und der CDU mit 16,9 Prozent der Stimmen. In der Nachbargemeinde Beetzsee kam die AfD dagegen auf 20,9 und in Beetzseeseheide nur auf 15,9 Prozent.

Havelsee-Bürgermeister Günter Noack. Quelle: Frank Bürstenbinder

Havelsee-Bürgermeister Günter Noack (parteilos) sprach gegenüber der MAZ von einem „Phantom“ in den Ortsteilen: „Es gibt keine kommunalen AfD-Akteure, keine rechten Aufmärsche und Initiativen. Bei der Landtagswahl haben Menschen den Altparteien einen Denkzettel verpassen wollen. Die Gründe sind vielfältig.“ Man sollte die Entwicklung im Auge behalten, jedoch könne es nicht Aufgabe der Stadtverordnetenversammlung sein, der Gesinnung der Bürger hinterherzuschnüffeln, so Noack.

Von Frank Bürstenbinder