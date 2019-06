Wusterwitz/Bensdorf/Beetzsee

Der neue Bürgermeister der Gemeinde Beetzsee heißt Torsten Richter. Er wurde am Sonntag in einer Stichwahl zum Nachfolger des scheidenden Gemeindechefs Rainer Britzmann ( CDU) gewählt. Richter erhielt 72,5 Prozent der Stimmen, sein Kontrahent Manfred Gorecki erreichte 27,5 Prozent.

Zur Galerie Die Bürgermeister-Stichwahlen in Wusterwitz, Bensdorf und der Gemeinde Beetzsee sorgen für personelle Veränderungen. Die Wahlgewinner in den jeweiligen Orten heißen Frank Geue, Jens Borngräber und Torsten Richter.

Torsten Richter siegt

„Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es so eindeutig ist. Jetzt wird es ernst“, sagte der Wahlsieger am Abend der MAZ. Er trat für die Wählergruppe „Initiative für Beetzsee“ an und feierte gemeinsam mit Fraktionskollegen in der Brielower Chausseestraße.

Der neue Bürgermeister der Gemeinde Beetzsee heißt Torsten Richter. Quelle: privat

Obwohl die Wahlbeteiligung nur 27,5 Prozent betrug, steht Richter als Sieger fest. „Die Stimmenanzahl, die auf den Sieger entfällt, muss mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten entsprechen und das ist der Fall“, sagte Amtsdirektor Guido Müller am Wahlabend.

Richter hätte sich dennoch mehr Wahlbeteiligung gewünscht. „Es wäre schön, wenn nächstes Mal mehr Menschen in die Wahllokale gehen“, sagte der 52-jährige Mechaniker.

Jens Borngräber siegt in Bensdorf

Auch in Bensdorf wurde am Sonntag gewählt. Jens Borngräber von den Freien Wählern holte 63,1 Prozent der Stimmen und setzte sich gegen den Amtsinhaber Bernd König von der Wählergruppe Freie Bürger und Bauern ( FBB) durch.

Der neue Bensdorfer Bürgermeister heißt Jens Borngräber. Er holte 63,1 Prozent der Stimmen. Quelle: André Großmann

„Es war ein harter Wahlkampf. Aber wie beim Boxen muss man als Herausforderer mehr als der Amtsinhaber investieren – das wurde am Ende belohnt“, sagte Borngräber in einer ersten Reaktion. Der 52-Jährige feierte seinen Triumph gemeinsam mit Mitstreitern und Einwohnern bei der Freiwilligen Feuerwehr Neubensdorf. In Bensdorf gaben 49,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

Frank Geue löst Ronald Melchert ab

Auch in Wusterwitz gibt es einen neuen Bürgermeister. Er heißt Frank Geue und holte für die Freien Bürger und Bauern ( FBB) 62,9 Prozent der Wählerstimmen. „Ich bin überwältigt. Die Wusterwitzer wollen politisch veränderte Wege gehen, dem will ich Rechnung tragen“, sagte der 57-Jährige der MAZ.

Frank Greue heißt der neue Bürgermeister von Wusterwitz. Quelle: André Großmann

56,9 Prozent der insgesamt 2619 Wahlberechtigten gaben hier ihre Stimme ab. Seinen Sieg sieht Geue als „eindeutiges Signal.“ Der Diplom-Ingenieur für Maschinenbau setzte sich gegen Ronald Melchert durch, den CDU-Mann, der Wusterwitz seit elf Jahren führte.

„Es ist etwas schade. Ich habe sehr gern als Bürgermeister gearbeitet“, sagte Melchert. Der 58-jährige Christdemokrat will jetzt in der Opposition betrachten, ob „Herr Geue das halten kann, was er versprochen hat."

Von André Großmann