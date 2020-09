Störenfried ist zurück: Pritzerbe kommt nicht zur Ruhe

Pritzerbe

Auch nach seiner Rückkehr aus dem Maßregelvollzug kommt die Stadt nicht zur Ruhe. Der 36-jährige Störenfried, der unter anderem mit seiner lebensmüden Kletterei auf einem Funkmast Schlagzeilen produzierte, sorgt schon wieder für Diskussionsstoff. Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer berichtet von vier unliebsamen Vorfällen, die kurz nach der umstrittenen Entlassung Stadtgespräch sind.

Kippe auf Radfahrer

So warf der als unberechenbar geltende Mann die brennende Kippe seiner Zigarette auf einen Radfahrer in der Gartenstraße. In der Dammstraße belästigte er zwei Frauen, die auf dem Weg zur Kreuzdamm-Gaststätte waren, und dort von ihrem Erlebnis berichteten. Wegen der zeitlichen Nähe zu seiner Rückkehr wird auch eine Sachbeschädigung im Bereich des kommunalen Pritzerber Strandes mit dem Störenfried in Verbindung gebracht. Es wurden mehrere öffentliche Hinweisschilder aus dem Boden gerissen und auf den benachbarten Sportplatz geworfen. Augenzeugen gibt es hierfür allerdings nicht. Dagegen erlebte eine Pritzerber Autofahrerin ein Schrecksekunde, weil der stadtbekannte 36-Jährige vor ihr Auto gesprungen war.

Anzeige

Unverständnis in Pritzerbe

Auf Unverständnis ist in Pritzerbe die Nachricht gestoßen, dass das Landgericht vorerst kein Unterbringungsverfahren gegen den Pritzerber führt. Aus Sicht der Potsdamer Strafkammer reicht die bisherige Serie von Straftaten nicht aus, um ein Unterbringungsverfahren zu führen. Zuvor hatte das Amtsgericht in Brandenburg einen Unterbringungsbefehl ausgesprochen. Für Ortsvorsteher Meyer ein Unding: „Von wegen Kleinkriminalität, hier terrorisiert ein Mann eine ganze Gemeinschaft. Die Sache dreht sich im Kreis. Die Richter schieben es auf die Ärzte, die Ärzte auf die Richter. “

Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer sieht den sozialen Frieden im Ort in Gefahr. Quelle: MAZ

Nach den langen Eskapaden mit Körperverletzungen, Beleidigungen, Trunkenheit im Straßenverkehr, Sachbeschädigungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sieht der Ortsvorsteher den sozialen Frieden in Pritzerbe in Gefahr. Er kenne Pritzerber, die nur noch mit Pfefferspray ihr Haus verlassen würden. Auch das Amt Beetzsee ist in dieser Sache relativ machtlos. „Die Verwaltung hat bekanntlich den Hund des Mannes einziehen lassen, weil er auf andere Menschen gehetzt wurde. Mehr können wir mit den Mitteln des Ordnungsrechts nicht machen“, sagte Amtsdirektor Guido Müller auf Nachfrage.

Pritzerbe ohne Repo

Das aktuelle Ungemach fällt ausgerechnet mit einer Personalie bei der örtlichen Polizei zusammen. Die Polizeiinspektion Brandenburg hat den seit 2016 in Pritzerbe eingesetzten Revierpolizisten Gilbert Christensen ohne Angaben von Gründen vom Repo-Posten abgezogen. Wegen der Vakanz fielen die Sprechstunden im Rathaus bei einem direkten Ansprechpartner aus. Mit dem Dilemma soll es ab dem kommenden Dienstag vorbei sein. „Es gibt dann wieder planmäßige Sprechzeiten“, kündigte ein Polizeisprecher auf MAZ-Nachfrage an. Wer dann unter anderem Anzeigen entgegen nimmt, war aber noch unklar.

Von Frank Bürstenbinder