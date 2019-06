Havelsee

An der Havelbrücke zwischen Fohrde und Pritzerbe griff ein 35-jähriger Hundebesitzer einen 79-jährigen Mann an. Der ältere Herr wies den Tierbesitzer darauf hin, dass sein Hund an die Leine gehöre. Nach einem verbalen Streit schubste der 35-Jähre den Senior erst gegen eine Leitplanke und schlug ihm dann mit der Faust ins Gesicht.

Der Mann fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Der Beschuldigte versuchte zudem seinen Hund auf den 79-Jährigen zu hetzen. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Hundehalter kurz darauf am Bahnhof stellten. Der Beschuldigte benahm sich auch gegenüber den Beamten daneben, zeigte den Mittelfinger und beleidigte sie massiv. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Von MAZ