Dunkelheit lag bereits über der Havel, als am Sonntag um 17 Uhr auf dem Dorfplatz die Lichter angingen. Dort, wo sich die Tieckower Havelstraße teilt und mit ihren beiden Armen das Feuerwehrgerätehaus und den Spielplatz umschließt, kündet eine von zahlreichen Lampen erleuchtete Nordmanntanne vom bevorstehenden Weihnachtsfest. Pünktlich zum 1. Advent legte Loreen Emanuel den Schalter um. Prompt ploppte die lange Lichterkette bis in die Spitze des rund sieben Meter hohen Baums auf.

Der Weihnachtsbaum für Tieckow wird verladen. Quelle: privat

Loreen Emanuel gehört neben Ingo Barnewitz und Jan van Lessen zu jenen drei Kommunalpolitikern, die den 580-Einwohner-Ortsteil in der Fohrder Gemeindevertretung beziehungsweise in der Stadtverordnetenversammlung von Havelsee vertreten. Schon seit einigen Jahren kümmern sie sich in Tieckow um die Aufstellung des Weihnachtsbaums. „An dieser Tradition sollte auch die Corona-Pandemie nichts ändern. Für uns bedeutet der Anblick der Tanne Freude und Besinnlichkeit in einer schwierigen Zeit“, sind sich die drei Tieckower Volksvertreter einig.

Privatleute spenden Bäume

Die Initiatoren konnten sich auch in diesem Jahr auf freiwillige Helfer verlassen. Den Baum selbst stellte eine private Grundstücksbesitzerin in Fohrde zur Verfügung. So funktionierte die Beschaffung geeigneter Weihnachtsbäume für den öffentlichen Raum auch in Pritzerbe und Fohrde. Vielen Familien wachsen die vor 30 oder 40 Jahren in Vorgärten gepflanzten Tannen über den Kopf. Auch für den Transport der stattlichen Tieckower Nordmanntanne musste der Fohrder Metallbau-Unternehmer Sven Schindler seinen Lkw mit Ladekran in Bewegung setzen. Vor dem Aufstellen war der Baum noch um ein gutes Stück gekürzt worden.

Der Weihnachtsbaum schmückt die Tieckower Ortsmitte neben dem Gerätehaus der Feuerwehr. Quelle: Frank Bürstenbinder

So wichtig für die Weihnachtsstimmung im Dorf war wohl noch keine andere geschmückte Tanne. Denn coronabedingt sind alle Zusammenkünfte abgesagt. „Es gibt keine Weihnachtsfeier für die Senioren. Auch die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr muss ausfallen“, bedauert Ortsbeiratsmitglied Ingo Barnewitz. Dafür gibt es für die weitere Gestaltung des Dorfplatzes weitere Ideen. Drei Platanen sollen dort gepflanzt werden, wo Tieckows Mitte ist.

