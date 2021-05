Pritzerbe

Über zwei Jahre hat Hella Hauke auf Antwort gewartet. Anfang 2021 gab die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises der Pritzerberin endlich Bescheid. Ihr im August 2018 gestellter Antrag auf Tempo 30 in der Havelstraße wurde abgelehnt. Nicht nur die Bearbeitungszeit macht nachdenklich. Auch einer der schriftlichen Versagungsgründe löst Kopfschütteln aus. „Die Fahrbahn befindet sich in einer asphaltierten Bauweise“, heißt es in dem Brief der in Werder ansässigen Behörde. Tatsächlich jedoch rollt der Verkehr in der Havelstraße auf jenem historischen Kopfsteinpflaster, bei dem es auch im Rahmen der Stadtsanierung geblieben ist. Lärmbelästigungen durch die Rollgeräusche des zunehmenden Fahrzeugverkehrs bleiben da nicht aus. Risse ziehen sich durch Hausfassaden.

In Sorge um Hortkinder

Natürlich legte die Pritzerberin Widerspruch gegen die Versagung ein. Denn in der Ablehnung ging die Straßenverkehrsbehörde mit keinem Wort auf die anderen Argumente der Antragstellerin und ihrer Mitstreiter aus der Havelstraße ein. Zu den Anliegern gehört nämlich auch der Hort, der morgens und nachmittags von vielen Eltern angefahren wird. „Außerdem sind zahlreiche Kinder zu Fuß unterwegs. Unsere größte Sorge ist, dass dort mal etwas passiert“, berichten die Anwohner Bernd und Sylvia Meißner. Außerdem leidet das Ehepaar wie seine Nachbarn unter einer Lärmkulisse, die die Lebensqualität in der Havelstraße immer mehr beeinträchtigen würde.

An diese freiwillige Aufforderung halten sich längst nicht alle Kraftfahrer in der Havelsstraße. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zwar wurde auf Vorschlag der Amtsverwaltung auf politischer Ebene die Einrichtung einer Tempo-30-Zone für die gesamte Altstadt diskutiert, um sich einen Schilderwald zu ersparen, doch konnte sich die Verwaltung mit ihrer Beschlussvorlage bei den Stadtverordneten nicht durchsetzen. Kritiker, wie Havelsee-Bürgermeister Günter Noack, hatten in den engen Straßen eine erhöhte Unfallgefahr befürchtet, weil in einer Tempo-30-Zone die Regelung rechts vor links gilt. Inzwischen forderte der Landkreis eine Schallpegelmessung in der Havelstraße, um die Beschwerden der Anwohner beurteilen zu können.

Schallpegel gemessen

Für eine Woche installierte der Kreisstraßenbetrieb ein Messgerät, dessen Ergebnisse jetzt ausgewertet werden. „Ein denkbar ungünstiger Zeitraum“, finden Hausbesitzer wie Jürgen Piper und Irene Schulze. Im Lockdown rollen deutlich weniger Fahrzeuge, die touristischen Einrichtungen sind zu, im Hort sind weniger Kinder. „Was jetzt gemessen wurde, entspricht sicher nicht dem normalen Alltag“, gibt Piper zu bedenken. Alle Hoffnungen richten sich deshalb auf den Hort mit seinem regen Bringe- und Abholverkehr. Seit einer Änderung der Straßenverkehrsordnung 2016/17 kann auf Antrag vor Schulen, Kitas und anderen sozialen Einrichtungen Tempo 30 eingerichtet werden.

In der Kirchstraße, wo sich die Grundschule befindet, gilt bereits Tempo 30. Quelle: Frank Bürstenbinder

Vor der Grundschule in der Kirchstraße gilt die Regelung schon länger. „Wir werden diesen Antrag im Zuge des laufenden Verfahrens stellen, sollten die Ergebnisse der Schallpegelmessungen nicht ausreichend sein, um Tempo 30 anzuordnen“, sagte Patrick Baumann, der im Amt Beetzsee für Verkehrsangelegenheiten zuständig ist. Mit dieser Vorgehensweise ist auch Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer einverstanden. Allerdings wäre eine Tempobegrenzung wegen des Horts wohl mit einer zeitlichen und örtlichen Begrenzung verbunden.

Von Frank Bürstenbinder