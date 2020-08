Tempo-30-Zone: Wird es bald gefährlich in Pritzerbe?

Pritzerbe

Rechts vor links in der gesamten Altstadt? Was sich längst nicht alle Kraftfahrer und Anwohner vorstellen können, wird in den politischen Gremien der Kommune gerade heftig diskutiert. Für Carsten Muschol, Mitglied im Pritzerber Ortsbeirat und Stadtverordneter von Havelsee, spricht nichts gegen die Ausweisung einer Tempo-30-Zone. „ Pritzerbe wird seinen Schilderwald los. Und die Kraftfahrer werden sich schnell an rechts vor links gewöhnen“, ist Muschol überzeugt.

Carsten Muschol Quelle: Frank Bürstenbinder

Zwar hatte sich der Pritzerber Ortsbeirat bereits 2018 mehrheitlich für die radikale Änderung der Vorfahrtsregelungen ausgesprochen, doch zu einer Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung kam es vor den Kommunalwahlen nicht mehr. „Wegen der noch offenen Beschlusslage hat die Verwaltung eine Vorlage zur Errichtung einer Tempo-30-Zone erarbeitet“, begründete Amtsdirektor Guido Müller das Papier, das in dieser Woche auch im Verkehrsausschuss der Stadtverordnetenversammlung behandelt wurde. Dort war es unter anderem Richard Rose, der sich für eine Beibehaltung der bestehenden Beschilderung aussprach.

Schmale Straßen

Auch Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer mag sich nicht mit rechts vor links in seinem Heimatstädtchen anfreunden. „Ich bin dagegen. Was in einem Neubaugebiet mit gut einsehbaren Kreuzungen und Einmündungen funktionieren kann, ist für unseren dicht bebauten Stadtkern ungeeignet“, sagte Meyer bei der Sitzung des Ortsbeirats. Auch Gisela Dröscher sieht Gefahren an Einmündungen zu schmalen Nebenstraßen, die wegen parkender Autos vor allem von auswärtigen Kraftfahrern leicht übersehen werden könnten. Als Beispiele wurden die Gartenstraße und die Straße Seemathen genannt, die auf die Dammstraße treffen. Doch auch an den beiden Einmündungen der Marktstraße würde in einer Tempo-30-Zone rechts vor links gelten. Als Anwohner befürchtet Jürgen Patzlaff „gefährliche Bremsmanöver“.

Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer. Quelle: Marion von Imhoff

Vehement abgelehnt wird die Beschlussvorlage von Havelsee-Bürgermeister Günter Noack: „Wir führen etwas ein, das in der Praxis längst Realität ist. Kein vernünftiger Mensch fährt in Pritzerbes engen Straßen schneller als 30. Wer es mit 50 Sachen durch die Altstadt schafft, dem gebe ich ein Bier aus.“ Noack erinnerte daran, dass im Falle einer Tempo-30-Zone die bisherigen 30-Schilder vor der Schule in der Kirchstraße und vor der Kita in der Mühlenstraße entfallen würden. Damit würde eine besondere Sensibilisierung der Kraftfahrer an diesen Gefahrenstellen entfallen. Besonders heikel sieht Noack die Situation auf der Kreuzung vor dem Pritzerber Fähranleger. Derzeit hat der Verkehr von und zur Fähre Vorfahrt. Sollte sich das ändern, würden Gefahrensituationen heraufbeschworen, befürchtet das Stadtoberhaupt.

Kommt die Tempo-30-Zone, soll die Kreuzung vor dem Pritzerber Fähranleger einen Sonderstatus erhalten. So soll die derzeitige Vorfahrtsregelung beibehalten werden, um einen flüssigen Verkehr von und zur Fähre zu ermöglichen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ortsbeiratsmitglied Susanne Engel kann dagegen die Skepsis des Bürgermeisters nicht teilen. Auch in einer Tempo-30-Zone könnten gesonderte Gefahrenzeichen vor Schulen und Kitas aufgestellt werden. Für den Bereich der Fähre wäre als Ausnahme die Beibehaltung der Vorfahrtsregelung denkbar, so Engel. Der Ortsbeirat will nun in zwei Schritten vorgehen. Zunächst soll über die kreisliche Verkehrsbehörde geprüft werden, welche Sonderregelungen in einer Tempo-30-Zone tatsächlich möglich sind. Erst danach will der Ortsbeirat der Stadtverordnetenversammlung von Havelsee eine Empfehlung zur Abstimmung vorlegen. Das letzte Wort hätte bei einer positiven Beschlussfassung die Verkehrsbehörde des Landkreises.

Von Frank Bürstenbinder