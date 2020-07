Tote Katze war wohl Auslöser für Flöhe in der Pritzerber Kita

Pritzerbe

Die Kita Sonnenblume in Pritzerbe muss auch in den nächsten Tagen wegen eines Insektenbefalls geschlossen bleiben. „Die Bekämpfung der Flöhe konnte erst in dieser Woche aufgenommen werden, weil die einzige Mieterin im Haus zuvor in eine zeitweilige Ersatzwohnung umgezogen ist“, sagte Havelsee-Bürgermeister Günter Noack der MAZ auf Nachfrage. Damit besteht für die Fachfirma aus Ziesar die Möglichkeit, das gesamte Gebäude gründlich von den Parasiten zu befreien.

Kadaver gefunden

Als Herd einer massenhaften Vermehrung wird eine tote Katze vermutet, die in einem der Kellerräume der früheren Villa aufgefunden wurde. Sehr wahrscheinlich handelt sich deshalb um Katzenflöhe, die sich in dem Gebäude breit gemacht haben. Auf der Suche nach neuen Wirten sind Katzenflöhe nicht sehr wählerisch. Sie springen auch auf Menschen über, wie vor über zwei Wochen der Hausmeister erfahren musste, als er in einem privaten Kellerraum, der für die Kommune nicht frei zugänglich ist, die Wasseruhr ablesen wollte.

Betreuung weiter in Fohrde

Weil eine erste und begrenzte Bekämpfungsmaßnahme nicht den gewünschten Erfolg brachte, wird nun das gesamte Haus vernebelt und anschließend gereinigt. Die Pritzerber Kinder werden bis zur Freigabe in der Fohrder Kita betreut, die sich offiziell noch in der Sommerschließzeit befindet.

Von Frank Bürstenbinder